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Двукратный победитель ЛЧ покинул тренерский штаб «Барселоны» спустя месяц

Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны» спустя месяц после назначения
Тьяго Алькантара в начале июля завершил карьеру и стал помощником Ханса-Дитера Флика, но проработал в испанском клубе он недолго
Тьяго Алькантара
Тьяго Алькантара (Фото: Eric Alonso / Getty Images)

Испанец Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

На этой должности его сменил Арнау Бланко, которые ранее работал в академии «Барселоны».

33-летний Алькантара только в начале июля объявил о завершении карьеры и вошел в тренерский штаб «Барселоны». Главным тренером команды является Ханс-Дитер Флик, под руководством которого Алькантара играл в «Баварии», когда мюнхенцы выиграли требл (чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов) в сезоне 2019/20.

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Алькантара является воспитанником «Барселоны», он играл за каталонцев в 2008-2013 годах, в том числе выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2010/11.

Новый сезон чемпионата Испании стартовал 15 августа. «Барселона» в первом туре в гостях сыграет с «Валенсией» 17 августа.

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