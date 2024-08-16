Двукратный победитель ЛЧ покинул тренерский штаб «Барселоны» спустя месяц

Тьяго Алькантара в начале июля завершил карьеру и стал помощником Ханса-Дитера Флика, но проработал в испанском клубе он недолго

Тьяго Алькантара (Фото: Eric Alonso / Getty Images)

Испанец Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

На этой должности его сменил Арнау Бланко, которые ранее работал в академии «Барселоны».

33-летний Алькантара только в начале июля объявил о завершении карьеры и вошел в тренерский штаб «Барселоны». Главным тренером команды является Ханс-Дитер Флик, под руководством которого Алькантара играл в «Баварии», когда мюнхенцы выиграли требл (чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов) в сезоне 2019/20.

Алькантара является воспитанником «Барселоны», он играл за каталонцев в 2008-2013 годах, в том числе выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2010/11.

Новый сезон чемпионата Испании стартовал 15 августа. «Барселона» в первом туре в гостях сыграет с «Валенсией» 17 августа.