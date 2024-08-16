Двукратный победитель ЛЧ покинул тренерский штаб «Барселоны» спустя месяц
Испанец Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
На этой должности его сменил Арнау Бланко, которые ранее работал в академии «Барселоны».
33-летний Алькантара только в начале июля объявил о завершении карьеры и вошел в тренерский штаб «Барселоны». Главным тренером команды является Ханс-Дитер Флик, под руководством которого Алькантара играл в «Баварии», когда мюнхенцы выиграли требл (чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов) в сезоне 2019/20.
Алькантара является воспитанником «Барселоны», он играл за каталонцев в 2008-2013 годах, в том числе выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2010/11.
Новый сезон чемпионата Испании стартовал 15 августа. «Барселона» в первом туре в гостях сыграет с «Валенсией» 17 августа.
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