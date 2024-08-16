Малийский новичок ЦСКА пообещал назвать своего жеребенка в честь клуба

Секу Койта: назову своего жеребенка в Мали в честь ЦСКА

Секу Койта увлекается верховой ездой, и на родине у него есть несколько лошадей. Одна из них сейчас ждет жеребенка, которого футболист планирует назвать в честь своего нового клуба

Секу Койта (Фото: pfc-cska.com)

Новичок ЦСКА, малийский форвард Секу Койта рассказал в интервью клубной пресс-службе, что назовет своего следующего коня в честь армейской команды.

Нападающий сборной Мали увлекается верховой ездой, на родине у него есть три лошади.

«Как раз одна из моих лошадей сейчас ждет жеребенка. Думаю, назову его в честь ЦСКА — подберу какое-нибудь имя, связанное с клубом», — сказал Койта.

«Кони» — прозвище ЦСКА.

Койта подписал контракт с ЦСКА в начале июля. Предыдущим клубом 24-летнего форварда был «Зальцбург», за который он в прошлом сезоне забил восемь голов в 19 матчах чемпионата Австрии. За сборную Мали Койта провел 29 матчей и забил четыре гола.