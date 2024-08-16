Малийский новичок ЦСКА пообещал назвать своего жеребенка в честь клуба
Новичок ЦСКА, малийский форвард Секу Койта рассказал в интервью клубной пресс-службе, что назовет своего следующего коня в честь армейской команды.
Нападающий сборной Мали увлекается верховой ездой, на родине у него есть три лошади.
«Как раз одна из моих лошадей сейчас ждет жеребенка. Думаю, назову его в честь ЦСКА — подберу какое-нибудь имя, связанное с клубом», — сказал Койта.
«Кони» — прозвище ЦСКА.
Койта подписал контракт с ЦСКА в начале июля. Предыдущим клубом 24-летнего форварда был «Зальцбург», за который он в прошлом сезоне забил восемь голов в 19 матчах чемпионата Австрии. За сборную Мали Койта провел 29 матчей и забил четыре гола.
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