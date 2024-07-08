ЦСКА объявил о переходе нападающего сборной Мали

Соглашение с 24-летним Секу Койта рассчитано до лета 2027 года. Ранее форвард играл в «Зальцбурге»

Секу Койта (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Малийский форвард Секу Койта стал игроком ЦСКА на правах свободного агента, сообщила пресс-служба московского клуба.

Футболист будет играть под 20-м номером.

Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Предыдущим клубом 24-летнего форварда был «Зальцбург», за который он в прошлом сезоне забил восемь голов в 19 матчах чемпионата Австрии.

За сборную Мали Койта провел 29 матчей с 2016 года и забил 4 мяча.

ЦСКА в прошедшем сезоне занял шестое место в РПЛ.

В межсезонье команду вместо Владимира Федотова возглавил Марко Николич.