«Адмирал» расторг контракт с американцем спустя три месяца после подписания

Клуб КХЛ расторг контракт с американцем спустя три месяца после перехода

Форвард Остин Ортега подписал контракт с «Адмиралом» в конце мая и не провел за команду ни одного официального матча

Остин Ортега (Фото: телеграм-канал ХК «Адмирал»)

«Адмирал» расторг контракт с американским форвардом Остином Ортегой. Об этом сообщается в телеграм-канале владивостокского клуба КХЛ.

30-летний Ортега подписал соглашение с «Адмиралом» в конце мая и не провел за команду ни одного официального матча.

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков назвал это непростым решением. «Мы очень рассчитывали на Остина. Те материалы и данные о хоккеисте, которые были подготовлены нашими аналитиками летом, говорили о том, что он должен стать игроком первых двух звеньев, нацеленным на голы и способным добавить креатива в атаку. К сожалению, на сборах мы этого не увидели», — сказал Житков.

Ортега с 2018 года выступал в Европе — в чемпионатах Швеции, Финляндии, Австрии и Германии. В прошлом сезоне форвард забросил 21 шайбу и отдал 14 передач за 51 матч в «Мюнхене».