Клуб КХЛ расторг контракт с американцем спустя три месяца после перехода
«Адмирал» расторг контракт с американским форвардом Остином Ортегой. Об этом сообщается в телеграм-канале владивостокского клуба КХЛ.
30-летний Ортега подписал соглашение с «Адмиралом» в конце мая и не провел за команду ни одного официального матча.
Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков назвал это непростым решением. «Мы очень рассчитывали на Остина. Те материалы и данные о хоккеисте, которые были подготовлены нашими аналитиками летом, говорили о том, что он должен стать игроком первых двух звеньев, нацеленным на голы и способным добавить креатива в атаку. К сожалению, на сборах мы этого не увидели», — сказал Житков.
Ортега с 2018 года выступал в Европе — в чемпионатах Швеции, Финляндии, Австрии и Германии. В прошлом сезоне форвард забросил 21 шайбу и отдал 14 передач за 51 матч в «Мюнхене».
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