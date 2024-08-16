Форвард Владимир Писарский перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи»

Экс-форвард сборной России перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи»

Владимир Писарский будет выступать в «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона

Владимир Писарский (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский перешел в «Сочи». Об этом сообщается на сайте самарского клуба.

28-летний футболист будет выступать в новом клубе на правах аренды до конца текущего сезона.

Писарский перешел в «Крылья Советов» в конце 2022 года из «Оренбурга». За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

Перед зимним перерывом в сезоне 2022/23 Писарский с 14 голами шел на первом месте в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), но после перехода в «Крылья» почти перестал забивать.

В ноябре 2022 года Писарский провел своей единственный матч за сборную России — против Таджикистана.