В «Крыльях Советов» ответили на сообщения о возможном приходе Дзюбы
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил «Спорт-Экспрессу», что ничего не знает о возможности подписания контракта с 35-летним форвардом Артемом Дзюбой.
Ранее комментатор Константин Генич заявил на «Коммент. Шоу», что трансфер «вот-вот должен состояться».
«Мне сказали, что что-то написали про Дзюбу. Я ничего такого не слышал. <...> Я не знаю, что сказать», — заявил Осинькин.
Дзюба остался без контракта после ухода из «Локомотива» в мае. По словам агента, футболист не планировал завершать карьеру.
В прошлом сезоне Дзюба забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах за «железнодорожников».
«Крылья Советов» на старте сезона проиграли пять из шести матчей (в том числе два в Кубке России).
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