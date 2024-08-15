Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: ничего не знаю о приходе в клуб Дзюбы

В «Крыльях Советов» ответили на сообщения о возможном приходе Дзюбы

Ранее Константин Генич сообщил, что 35-летний форвард может перейти в самарский клуб, но Игорь Осинькин сказал, что ничего об этом не знает. «Крылья Советов» проиграли пять из шести матчей на старте сезона

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил «Спорт-Экспрессу», что ничего не знает о возможности подписания контракта с 35-летним форвардом Артемом Дзюбой.

Ранее комментатор Константин Генич заявил на «Коммент. Шоу», что трансфер «вот-вот должен состояться».

«Мне сказали, что что-то написали про Дзюбу. Я ничего такого не слышал. <...> Я не знаю, что сказать», — заявил Осинькин.

Дзюба остался без контракта после ухода из «Локомотива» в мае. По словам агента, футболист не планировал завершать карьеру.

В прошлом сезоне Дзюба забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах за «железнодорожников».

«Крылья Советов» на старте сезона проиграли пять из шести матчей (в том числе два в Кубке России).