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Хольгер Руне перенес тепловой удар во время матча «Мастерса» в Цинциннати

Датскому теннисисту стало плохо во время матча против португальца Нуно Боржеша. Позднее Руне сумел продолжить игру и выйти в третий круг
Хольгер Руне
Хольгер Руне (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Датский теннисист, 16-я ракетка мира Хольгер Руне перенес тепловой удар во время матча второго круга турнира ATP серии «Мастерс» в Цинциннати (США) против португальца Нуно Боржеша. Об этом сообщает Punto de Break.

Инцидент произошел в начале второго сета. Руне стало плохо на скамейке, и он чуть не потерял сознание. На корт вышел врач, который измерил теннисисту давление и уровень сахара, сообщает Latercera. В итоге Руне быстро пришел в себя и смог продолжить матч.

Встреча в итоге завершилась победой Руне со счетом 6:3, 7:6 (10:8). В третьем круге его соперником будет победитель встречи Карлос Алькарас (Испания) — Гаэль Монфис (Франция).

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа. Призовой фонд превышает $6,7 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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