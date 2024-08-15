Хачанов в двух сетах проиграл Звереву на турнире «Мастерс» в Цинциннати

Хачанов проиграл Звереву на турнире «Мастерс» в Цинциннати

Карен Хачанов смог взять только пять геймов у четвертой ракетки мира, которую он в последний раз обыгрывал еще в 2019 году

Карен Хачанов (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов проиграл представителю Германии Александру Звереву во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с призовым фондом почти $6,8 млн.

Зверев, занимающий четвертое место в мировом рейтинге, обыграл Хачанова со счетом 6:3, 6:2. Немецкий теннисист выиграл у россиянина пятый матч из семи. Хачанов не побеждал Зверева с 2019 года.

В 1/8 финала Зверев сыграет с австралийцем Максом Перселлом (68-й) или испанцем Пабло Карреньо-Бустой (513-й).

В одиночном разряде турнира в Цинциннати из россиян остался только Андрей Рублев (6-й), который на предыдущем «Мастерсе» в Монреале дошел до финала.

Свой первый матч на турнире Рублев проведет позднее в четверг против китайца Чжан Чжичжэня (44-й).