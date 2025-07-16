«Вашингтон» Овечкина откроет новый сезон НХЛ матчем с «Бостоном»
«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал расписание команды в регулярном чемпионате НХЛ предстоящего сезона.
Первый матч в сезоне 2025/26 «Кэпиталз» проведут 9 октября на домашнем льду, а их соперником будет «Бостон Брюинз».
В соцсети Х «Вашингтона» дату первого матча клуба опубликовали в стиле номера российского капитана Александра Овечкина.
Овечкин, которому в сентябре исполнится 40 лет, 6 апреля побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). «Вашингтон» в прошедшем сезоне выиграл Восточную конференцию, а в плей-офф дошел до 1/4 финала, где в пяти матчах уступил «Каролине Харрикейнз».
Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что хоккеист еще сезон проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров
Зеленский заявил об украинском «мощном пакете сдерживания» до прихода Трампа
Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине
ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Азимут». Подробности
Мизулина раскритиковала законопроект о запрете на поиск в интернете запрещенных материалов
Армения подала заявку на вступление в ШОС
Израиль атаковал Генштаб армии Сирии в Дамаске
В Раде подрались депутаты. Видео
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов