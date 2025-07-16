«Вашингтон» Овечкина откроет новый сезон НХЛ матчем с «Бостоном»

«Вашингтон» первый матч в сезоне 2025/26 проведет дома 9 октября

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал расписание команды в регулярном чемпионате НХЛ предстоящего сезона.

Первый матч в сезоне 2025/26 «Кэпиталз» проведут 9 октября на домашнем льду, а их соперником будет «Бостон Брюинз».

В соцсети Х «Вашингтона» дату первого матча клуба опубликовали в стиле номера российского капитана Александра Овечкина.

Овечкин, которому в сентябре исполнится 40 лет, 6 апреля побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). «Вашингтон» в прошедшем сезоне выиграл Восточную конференцию, а в плей-офф дошел до 1/4 финала, где в пяти матчах уступил «Каролине Харрикейнз».

Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что хоккеист еще сезон проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию.