 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,35 x 3,55 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,3 2 6,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,3 x 4,4 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,25 x 3,5 2 3,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,2 x 4,25 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,42 x 20,5 2 3,05 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

«Вашингтон» Овечкина откроет новый сезон НХЛ матчем с «Бостоном»

«Вашингтон» Овечкина откроет новый сезон НХЛ матчем с «Бостоном» 9 октября
«Вашингтон» первый матч в сезоне 2025/26 проведет дома 9 октября
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал расписание команды в регулярном чемпионате НХЛ предстоящего сезона.

Первый матч в сезоне 2025/26 «Кэпиталз» проведут 9 октября на домашнем льду, а их соперником будет «Бостон Брюинз».

В соцсети Х «Вашингтона» дату первого матча клуба опубликовали в стиле номера российского капитана Александра Овечкина.

Овечкин, которому в сентябре исполнится 40 лет, 6 апреля побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). «Вашингтон» в прошедшем сезоне выиграл Восточную конференцию, а в плей-офф дошел до 1/4 финала, где в пяти матчах уступил «Каролине Харрикейнз».

Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что хоккеист еще сезон проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров

Зеленский заявил об украинском «мощном пакете сдерживания» до прихода Трампа

Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине

ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Азимут». Подробности

Мизулина раскритиковала законопроект о запрете на поиск в интернете запрещенных материалов

Армения подала заявку на вступление в ШОС

Израиль атаковал Генштаб армии Сирии в Дамаске

В Раде подрались депутаты. Видео

Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин стал финалистом премии Мохаммеда Али. Главное о номинации
Спорт
Как звезды НХЛ с Овечкиным разгромили игроков КХЛ
Общество
Сломавший ногу Овечкину канадец подписал новый контракт на $21,25 млн
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 20:34
Во Франции в роддоме погиб младенец, с которым решил поиграть ребенок Общество, 22:53
Один человек погиб и пять пострадали в результате атаки БПЛА на Белгород Политика, 22:52
Кремль раскрыл видение будущего отношений с Арменией Политика, 22:23
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Покинувший «Динамо» российский голкипер подписал контракт с клубом НХЛ Спорт, 22:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Стал известен следующий соперник лучшего российского тяжеловеса в UFC Спорт, 21:47
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Путин назвал хитрюгой предложившего давать семейную ипотеку авансом Политика, 21:35
Российский десантник рассказал, как заманил отряд ВСУ на минное поле Политика, 21:34
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
«Вашингтон» Овечкина откроет новый сезон НХЛ матчем с «Бостоном» Спорт, 21:32
Пашинян объяснил свой богатый словарный запас тюремным прошлым Политика, 21:14
В Бельгии пожар разрушил сцену музыкального фестиваля. Видео Общество, 21:12
«Ростелеком» опроверг сообщения о сбое в работе сети Технологии и медиа, 21:06