Как в Краснодаре прошло чествование чемпионов РПЛ. Видео

Мероприятие посетили более 12 тыс. болельщиков. В шоу также состоялись показ коллекции формы нового сезона, презентация новичков и выступление группы «Градусы»

Футболисты «Краснодара» (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Чествование чемпиона России сезона 2024/25 «Краснодара» состоялось во время шоу-презентации нового сезона. Мероприятие прошло на домашнем стадионе клуба «Ozon Арена».

Шоу посетили более 12 тыс. болельщиков.

На мероприятии присутствовал владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий. Генеральный директор клуба Владимир Хашиг и мэр Краснодара Евгений Наумов выступили с торжественной речью. Также Хашиг вручил главе города именную футболку клуба под первым номером.

В шоу также состоялись показ коллекции формы и экипировки нового сезона, презентация новичков клуба и выступление группы «Градусы».

«Краснодар» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре «Краснодар» 20 июля сыграет в Казани с «Пари НН».