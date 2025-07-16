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Спорт ,  
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Как в Краснодаре прошло чествование чемпионов РПЛ. Видео

Кадры чествования «Краснодара» в честь чемпионства России 2024/25
Мероприятие посетили более 12 тыс. болельщиков. В шоу также состоялись показ коллекции формы нового сезона, презентация новичков и выступление группы «Градусы»
Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;
Футболисты «Краснодара» (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Чествование чемпиона России сезона 2024/25 «Краснодара» состоялось во время шоу-презентации нового сезона. Мероприятие прошло на домашнем стадионе клуба «Ozon Арена».

Шоу посетили более 12 тыс. болельщиков.

На мероприятии присутствовал владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий. Генеральный директор клуба Владимир Хашиг и мэр Краснодара Евгений Наумов выступили с торжественной речью. Также Хашиг вручил главе города именную футболку клуба под первым номером.

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В шоу также состоялись показ коллекции формы и экипировки нового сезона, презентация новичков клуба и выступление группы «Градусы».

«Краснодар» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре «Краснодар» 20 июля сыграет в Казани с «Пари НН».

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Футбол ФК Краснодар Российская премьер-лига (РПЛ) Евгений Наумов Сергей Галицкий Владимир Хашиг
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Сергей Галицкий
предприниматель
14 августа 1967 года
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