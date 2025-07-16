Как в Краснодаре прошло чествование чемпионов РПЛ. Видео
Чествование чемпиона России сезона 2024/25 «Краснодара» состоялось во время шоу-презентации нового сезона. Мероприятие прошло на домашнем стадионе клуба «Ozon Арена».
Шоу посетили более 12 тыс. болельщиков.
На мероприятии присутствовал владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий. Генеральный директор клуба Владимир Хашиг и мэр Краснодара Евгений Наумов выступили с торжественной речью. Также Хашиг вручил главе города именную футболку клуба под первым номером.
В шоу также состоялись показ коллекции формы и экипировки нового сезона, презентация новичков клуба и выступление группы «Градусы».
«Краснодар» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре «Краснодар» 20 июля сыграет в Казани с «Пари НН».
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