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Шахматист Карякин отреагировал на свое выдвижение в Совет Федерации

Шахматист Карякин о выдвижении в Совфед: это шанс быть полезным крымчанам
Гроссмейстер заявил, что пост сенатора является хорошей возможностью быть полезным для родного Крыма
Сергей Карякин
Сергей Карякин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил «РИА Новости», что ему будет очень волнительно и ответственно занять пост сенатора от Крыма в Совете Федерации.

Ранее 16 июля глава региона Сергей Аксенов сообщил, что Карякин и участник военной операции на Украине Герой России Юрий Нимченко станут новыми сенаторами от Крыма.

«Мне очень приятно и волнительно, потому что для меня это будет совершенно другая сфера деятельности. И в то же время это шанс быть полезным крымчанам и принести пользу родному региону», — сказал Карякин.

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Политика
Сергей Карякин

Он добавил, что это большая честь и огромная ответственность. «И возможность проявить себя в новой области работы», — заявил шахматист.

По словам Карякина, о какой-то конкретике по направлениям его будущей работы пока говорить рано.

В марте 2022 года Карякин был отстранен Международной шахматной федерацией (FIDE) на полгода за поддержку спецоперации на Украине. После окончания дисквалификации гроссмейстер отказался участвовать в соревнованиях FIDE, объяснив свое решение нежеланием выступать под нейтральным флагом.

Карякин, уроженец Симферополя, до 2009 года выступал под флагом Украины. В 2009 году гроссмейстер получил гражданство России. В 2016 году Карякин выиграл турнир претендентов и провел матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Россиянин свел к ничьей 6–6 партии в классические шахматы, а после уступил Карлсену на тай-брейке в быстрые шахматы со счетом 1–3.

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Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Сергей Карякин Крым Совет Федерации
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