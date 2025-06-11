В клубе Первой лиги заявили, что ушедший от них тренер возглавит «Ахмат»
Ушедший из «Арсенала» тренер Александр Сторожук возглавит грозненский «Ахмат», заявил «Матч ТВ» гендиректор тульской команды Первой лиги Валерий Гриньковский.
В среду «Арсенал» объявил о расторжении контракта со Сторожуком, который работал с командой с января 2023 года.
«Он возглавит «Ахмат». 16 июня они уже приступают к работе с «Ахматом», — сказал Гриньковский.
«Ахмат» занял 14-е место в РПЛ в минувшем сезоне и 28 мая остался без главного тренера — Сергей Ташуев подал в отставку после проигрыша в первом стыковом матче с екатеринбургским «Уралом» (1:2).
В ответной игре «Ахмат» под руководством Федора Щербаченко выиграл со счетом 2:0 и сохранил место в РПЛ.
Сторожуку 43 года, ранее он работал с «Афипсом» из третьего дивизиона и в «Краснодаре». 5 июня о вероятном приходе тренера в «Ахмат» писал «Спорт-Экспресс».
«Арсенал» стал десятым в Первой лиге в прошлом сезоне.
РБК направил запрос в пресс-службу футбольного клуба «Ахмат».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине
Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке
Маск извинился за свои посты о Трампе
Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов