В клубе Первой лиги заявили, что ушедший от них тренер возглавит «Ахмат»

Сторожук покинул «Арсенал» по соглашению сторон. Гендиректор клуба Гриньковский сказал, что тренер 16 июня приступит к работе с «Ахматом», который сохранил место в РПЛ в стыковых матчах

Александр Сторожук (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Ушедший из «Арсенала» тренер Александр Сторожук возглавит грозненский «Ахмат», заявил «Матч ТВ» гендиректор тульской команды Первой лиги Валерий Гриньковский.

В среду «Арсенал» объявил о расторжении контракта со Сторожуком, который работал с командой с января 2023 года.

«Он возглавит «Ахмат». 16 июня они уже приступают к работе с «Ахматом», — сказал Гриньковский.

«Ахмат» занял 14-е место в РПЛ в минувшем сезоне и 28 мая остался без главного тренера — Сергей Ташуев подал в отставку после проигрыша в первом стыковом матче с екатеринбургским «Уралом» (1:2).

В ответной игре «Ахмат» под руководством Федора Щербаченко выиграл со счетом 2:0 и сохранил место в РПЛ.

Сторожуку 43 года, ранее он работал с «Афипсом» из третьего дивизиона и в «Краснодаре». 5 июня о вероятном приходе тренера в «Ахмат» писал «Спорт-Экспресс».

«Арсенал» стал десятым в Первой лиге в прошлом сезоне.

РБК направил запрос в пресс-службу футбольного клуба «Ахмат».