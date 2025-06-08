Панарин заявил, что надеется сыграть на Олимпиаде-2030

Панарин: попытаюсь держать себя в форме до следующей Олимпиады

IIHF ранее сообщила, что сборную России не включили в число участников олимпийского турнира. Лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что расстроен пропуском Игр и попробует оставаться в форме до 2030 года

Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил «Матч ТВ», что хочет сыграть за сборную России на Олимпиаде в 2030 году.

Международная федерация (IIHF) ранее заявила, что сборной России в соответствии с запросом МОК нет в числе участников олимпийского турнира.

На вопрос о том, расстроен ли он из-за вероятного пропуска сборной Игр в Италии, 33-летний Панарин ответил: «Да, конечно. Я раньше никогда на Олимпиаде не выступал».

Нападающий добавил, что «попытается держать себя в форме до следующей Олимпиады».

Панарин в составе сборной России выиграл серебро (2015 год) и две бронзы (2016, 2017) чемпионатов мира. В 2011 году стал победителем молодежного чемпионата мира. С 2015 года Панарин играет в НХЛ.

В этом сезоне на счету Панарина 37 голов и 52 передачи в 80 матчах регулярного чемпионата.

НХЛ впервые с Игр в Сочи отпустит игроков на Олимпиаду.