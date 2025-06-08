 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Беларусь Россия 1 6,2 x 4,05 2 1,6 Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,15 x 4,4 2 2,9 Баскетбол Лига ВТБ. Финал ЦСКА Зенит 1 1,53 x 2 2,5 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Уэльс 1 1,45 x 4,6 2 7,6 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Хорватия Чехия 1 1,8 x 3,8 2 4,6 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Молдова 1 1,08 x 12 2 35 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Северная Македония 1 3,85 x 3,2 2 2,15 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Мальта 1 1,04 x 17 2 100
Спорт ,  
0 

Панарин заявил, что надеется сыграть на Олимпиаде-2030

Панарин: попытаюсь держать себя в форме до следующей Олимпиады
IIHF ранее сообщила, что сборную России не включили в число участников олимпийского турнира. Лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что расстроен пропуском Игр и попробует оставаться в форме до 2030 года
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил «Матч ТВ», что хочет сыграть за сборную России на Олимпиаде в 2030 году.

Международная федерация (IIHF) ранее заявила, что сборной России в соответствии с запросом МОК нет в числе участников олимпийского турнира.

На вопрос о том, расстроен ли он из-за вероятного пропуска сборной Игр в Италии, 33-летний Панарин ответил: «Да, конечно. Я раньше никогда на Олимпиаде не выступал».

Нападающий добавил, что «попытается держать себя в форме до следующей Олимпиады».

IIHF окончательно решила не допускать сборную России на Олимпиаду
Спорт
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Панарин в составе сборной России выиграл серебро (2015 год) и две бронзы (2016, 2017) чемпионатов мира. В 2011 году стал победителем молодежного чемпионата мира. С 2015 года Панарин играет в НХЛ.

В этом сезоне на счету Панарина 37 голов и 52 передачи в 80 матчах регулярного чемпионата.

НХЛ впервые с Игр в Сочи отпустит игроков на Олимпиаду.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей сборная России по хоккею Олимпиада-2026 Артемий Панарин
Материалы по теме
Фетисов назвал издевательством ситуацию с рейтингом IIHF сборной России
Спорт
МОК изложил логику IIHF в вопросе о допуске российских хоккеистов на Игры
Спорт
Athletic узнал о нежелании россиян из НХЛ играть на Олимпиаде без флага
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Орбан пообещал принять Путина в случае его приезда в Венгрию как подобает Политика, 23:49
В МЧС сообщили об опасности формирования смерчей в Москве Общество, 23:45
В Пушкино спустя сутки потушили пожар на складе Общество, 23:27
СК назвал предварительную причину пожара в Москве, где погибли двое Общество, 23:12
В штате Теннесси в США потерпел крушение самолет Общество, 23:01
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение после атак Политика, 22:45
В Шереметьево ответили на данные об экстренной посадке Boeing-747 Общество, 22:25
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В три района Курской области вернули электричество после атаки ВСУ Политика, 22:18
МЧС уточнило число погибших при пожаре на складе в Москве Общество, 22:17
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Нацгвардия США прибыла в Лос-Анджелес на фоне протестов Политика, 22:03
Алькарас победил Синнера в финале «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 Спорт, 21:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:41
Панарин заявил, что надеется сыграть на Олимпиаде-2030 Спорт, 21:36