Панарин заявил, что надеется сыграть на Олимпиаде-2030
Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил «Матч ТВ», что хочет сыграть за сборную России на Олимпиаде в 2030 году.
Международная федерация (IIHF) ранее заявила, что сборной России в соответствии с запросом МОК нет в числе участников олимпийского турнира.
На вопрос о том, расстроен ли он из-за вероятного пропуска сборной Игр в Италии, 33-летний Панарин ответил: «Да, конечно. Я раньше никогда на Олимпиаде не выступал».
Нападающий добавил, что «попытается держать себя в форме до следующей Олимпиады».
Панарин в составе сборной России выиграл серебро (2015 год) и две бронзы (2016, 2017) чемпионатов мира. В 2011 году стал победителем молодежного чемпионата мира. С 2015 года Панарин играет в НХЛ.
В этом сезоне на счету Панарина 37 голов и 52 передачи в 80 матчах регулярного чемпионата.
НХЛ впервые с Игр в Сочи отпустит игроков на Олимпиаду.
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