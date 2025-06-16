 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Фламенго РЖ Эсперанс Тунис 1 1,3 x 5,2 2 10,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 3,05 x 3,15 2 2,45 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 5,6 x 4,4 2 1,55 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

ФИФА заявила об «оглушительном успехе» матча открытия клубного ЧМ

ФИФА отмечает, что матч с участием Лионеля Месси задал тон турниру, который обещает стать грандиозным
Лионель Месси в матче кубка открытия клубного чемпионата мира по футболу &laquo;Аль Ахли&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер Майами&raquo;
Лионель Месси в матче кубка открытия клубного чемпионата мира по футболу «Аль Ахли» — «Интер Майами» (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Матч открытия клубного чемпионата мира по футболу между «Интер Майами» (США) и «Аль-Ахли» (Египет) прошел с «оглушительным успехом». Об этом говорится в заявлении ФИФА, опубликованном на официальном сайте организации.

Матч прошел в ночь на 15 июня в Майами на 65-тысячной арене и завершился со счетом 0:0. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси провел весь матч. По данным ФИФА, игру посетили 60,9 тыс. человек.

«Мы стали свидетелями захватывающего открытия, которое прошло в невероятной атмосфере на переполненном стадионе, — говорится в сообщении ФИФА. — Этот матч задал тон турниру, который обещает стать грандиозным».

Месси не спас. С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Спорт
Трофей клубного чемпионата мира

До матча СМИ писали о слабых продажах билетов на матч открытия. Согласно The Athletic (NY Times), за неделю до матча открытия не было продано и 20 тыс. билетов.

ФИФА опровергла это, отказавшись называть хотя бы приблизительные данные по билетам. Однако спустя несколько дней организаторы турнира открыли специальную программу для студентов Miami Dade College — получаешь билет на матч открытия за $20 и четыре билета в подарок.

Чтобы увеличить спрос, ФИФА также запустила акцию: при покупке двух и более билетов на клубный турнир фанаты получали гарантию на приобретение билета на ЧМ-2026.

За несколько дней до матча открытия минимальная стоимость билета снизилась до $4, а цена билетов по $300 упала до $50. Как сообщило Daily Mail, часть зрителей пересадили в центр, чтобы создать видимость заполненных трибун во время ТВ-трансляции.

Церемония открытия прошла при полупустых трибунах. К началу матча количество зрителей заметно увеличилось, лишь на втором ярусе были видны пустые места. После матча СМИ признали, что посещаемость превзошла ожидание.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»

Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных

Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
клубный чемпионат мира по футболу ФИФА Лионель Месси
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
Материалы по теме
«Интер Майами» с Месси не смог выиграть стартовый матч клубного ЧМ
Спорт
Месси не спас. С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Спорт
Суперкомпьютер предсказал победителя клубного чемпионата мира по футболу
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Курс биткоина восстановился после падения. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:05
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Букмекеры раскрыли, сколько тратят на ставках VIP-клиенты Спорт, 11:04
Как бизнес помогает региональным театрам стать центрами притяжения Тренды, 11:01
«Почта России» скорректирует тарифы для юрлиц Технологии и медиа, 11:01
Посол назвал маршруты, по которым россияне могут покинуть Израиль Политика, 10:58
Цены на газ в Европе взлетели до максимума с апреля на новостях из Ирана Инвестиции, 10:53
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В НЦ «Россия» раскрыли детали создания региональных филиалов Отрасли, 10:50
«Битцевскому маньяку» отказали в переводе в колонию ближе к Москве Общество, 10:47
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты по Израилю с территории Йемена Политика, 10:46
Почему дом на Садовом строили сверху вниз РБК и Дом Chkalov, 10:35
ФИФА заявила об «оглушительном успехе» матча открытия клубного ЧМ Спорт, 10:14
Власти Израиля сообщили новые данные о жертвах атак Ирана Политика, 10:13
Лучшая российская теннисистка лишилась рекордного места в рейтинге Спорт, 10:12