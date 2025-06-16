ФИФА заявила об «оглушительном успехе» матча открытия клубного ЧМ

ФИФА отмечает, что матч с участием Лионеля Месси задал тон турниру, который обещает стать грандиозным

Лионель Месси в матче кубка открытия клубного чемпионата мира по футболу «Аль Ахли» — «Интер Майами» (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Матч открытия клубного чемпионата мира по футболу между «Интер Майами» (США) и «Аль-Ахли» (Египет) прошел с «оглушительным успехом». Об этом говорится в заявлении ФИФА, опубликованном на официальном сайте организации.

Матч прошел в ночь на 15 июня в Майами на 65-тысячной арене и завершился со счетом 0:0. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси провел весь матч. По данным ФИФА, игру посетили 60,9 тыс. человек.

«Мы стали свидетелями захватывающего открытия, которое прошло в невероятной атмосфере на переполненном стадионе, — говорится в сообщении ФИФА. — Этот матч задал тон турниру, который обещает стать грандиозным».

До матча СМИ писали о слабых продажах билетов на матч открытия. Согласно The Athletic (NY Times), за неделю до матча открытия не было продано и 20 тыс. билетов.

ФИФА опровергла это, отказавшись называть хотя бы приблизительные данные по билетам. Однако спустя несколько дней организаторы турнира открыли специальную программу для студентов Miami Dade College — получаешь билет на матч открытия за $20 и четыре билета в подарок.

Чтобы увеличить спрос, ФИФА также запустила акцию: при покупке двух и более билетов на клубный турнир фанаты получали гарантию на приобретение билета на ЧМ-2026.

За несколько дней до матча открытия минимальная стоимость билета снизилась до $4, а цена билетов по $300 упала до $50. Как сообщило Daily Mail, часть зрителей пересадили в центр, чтобы создать видимость заполненных трибун во время ТВ-трансляции.

Церемония открытия прошла при полупустых трибунах. К началу матча количество зрителей заметно увеличилось, лишь на втором ярусе были видны пустые места. После матча СМИ признали, что посещаемость превзошла ожидание.