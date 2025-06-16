Букмекеры раскрыли, сколько тратят на ставках VIP-клиенты

Ведущие букмекерские конторы говорят о ставке на VIP-программы. «РБК Спорт» выяснил, сколько надо тратить на ставки, чтобы стать премиальным клиентом, и как букмекеры пытаются их удержать или переманить

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Погоня за VIP-клиентами

Несколько источников в руководстве ведущих букмекерских компаний России рассказали «РБК Спорт», что расширяют работу с VIP-клиентами. Это связано с тем, что объем ставок увеличивается с каждым годом, в том числе со стороны премиальных игроков.

В 2024 году десятка крупнейших российских букмекеров значительно нарастила выручку. Совокупный оборот десяти лидеров рынка вырос почти на 43% и достиг 1,7 трлн против 1,2 трлн руб. годом ранее. Согласно исследованию «Рейтинга Букмекеров» оборот легального букмекерского рынка России по итогам 2024 года увеличился в годовом выражении на 42,4% и достиг 4,7 трлн руб.

«РБК Спорт» пообщался с ведущими игроками рынка, входящими в топ-5 рейтинга букмекеров 2025 года от РБК, и узнал, что за последний год произошла трансформация в работе с VIP-клиентами. И если раньше компании проводили для них только разовые мероприятия, то сейчас формируют специальные условия кешбэка и организуют закрытые клубы для самых премиальных игроков.

PARI

Массимо Каррера

Евгений Луговский, директор по развитию бизнеса PARI, рассказал, что для клиентов, чей недельный оборот ставок составляет от 1 млн руб., действует программа PARI SECRET. Она включает в себя три статуса, самым премиальным является Secret — недельный оборот ставок от 30 млн руб. Клиентам обещают кешбэк 30% и супервивенты.

«Бюджет проекта PARI SECRET на 2025 год составляет около 2 млрд руб. Из этой суммы больше 1 млрд руб. является кешбэком. Остальная сумма — это подарки, полная организация и сопровождение на мероприятия, в том числе за рубеж. Например, мы уже летали в Дубай на три дня, вывезя с собой больше 30 наших самых крупных клиентов. В среднем траты на каждого превысили 500 тыс. руб. В эту сумму входят билеты и все, что связано с проживанием, просмотром финального теннисного матча серии ATP», — сказал Луговский.

Важным моментом в организации подобных мероприятий он назвал привлечение знаменитостей. «Просмотр финала Лиги чемпионов мы организовали в Сочи, куда привезли бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреру, стримерш Luxury Girl, Recrent, Ellvi, Gensyha, Mugretnug и Sorabi, где они играли в покер и смотрели футбол вместе с участниками проекта», — сказал он.

Луговский считает, что сейчас «индустрия живет понятием FTD (First Time Deposit) — первый депозит, который вносит новый клиент букмекера». «Это одна из главных метрик бизнеса. Следующий шаг — FTV (First Time VIP) — первый депозит, который вносит VIP-клиент. Скоро все перестроятся и будут смотреть на FTV. Если объем FTD может быть сотни тысяч клиентов, то FTV — это десять человек на 50 тыс. Но каждый такой клиент очень много значит», — добавил он.

Fonbet

Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» празднует победу в финале Лиги Европы 2025 года (Фото: Ryan Pierse/Getty Images)

У крупнейшего букмекера России Fonbet самый высокий уровень для клиента — Platinum. Оборот тут должен составлять не менее 120 млн руб. за четыре недели, кешбэк — до 20%. В компании заявили «РБК Спорт», что для таких клиентов организуют и полностью оплачивают посещение ключевых спортивных мировых событий — например, поездки на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Букмекер берет на себя затраты, включая оформление виз, перелеты, проживание в отелях и доступ в элитные VIP-лаунжи стадионов.

Компания проводит закрытые мероприятия с просмотрами спортивных трансляций, а также встречи с амбассадорами, например с Александром Овечкиным. С ним в последние годы неоднократно проводили мероприятия с автограф-сессиями.

В Fonbet заявили, что у них предусмотрены финансовые бонусы и привилегии: компенсации расходов на посещение ресторанов, культурных и спортивных мероприятий, персонализированные подарки.

В компании добавили, что клиенты категории VIP генерируют более 50% доходов букмекера. А сам статус VIP присваивается клиенту при обороте ставок от 450 тыс. руб. в месяц.

«Лига Ставок»

Стадион «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) (Фото: Dan Mullan/Getty Images)

В пресс-службе компании рассказали «РБК Спорт», что самым высоким статусом у них является Platinum — оборот 25 млн руб. в месяц и до 20% кешбэка. 31 мая компания провела в баре «Стрелка» в центре Москвы закрытый просмотр финала Лиги чемпионов, на который пригласили VIP-клиентов с детьми и организовали для них семейный фестиваль, шоу фристайлеров, гриль-бар и просмотр матча в компании телекомментатора Виктора Гусева.

В компании отметили, что 31 марта они запустили премиальный закрытый клуб «Империон», в который пригласили клиентов с самым высоким оборотом игры. Часть клиентов компания за свой счет отправила в Мюнхен на просмотр финального матча Лиги чемпионов ПСЖ — «Интер». Лига Ставок также организует встречи с амбассадорами на футбольных матчах в VIP-ложах.

BetBoom

Чтобы тут получить статус PLATINUM, нужен ежемесячный объем ставок в 25 млн руб. Тогда статус закрепляется за клиентом на текущий и следующий месяц, рассказали «РБК Спорт» в компании.

Одно из последних закрытых мероприятий прошло 31 мая в Императорском яхт-клубе. На нем клиенты компании смотрели финал Лиги чемпионов. Для них устроили гонку ставок с призами, MerchShop с лимитированными позициями (созданными специально для гостей мероприятия), просмотр главного матча сезона на большом экране с комментариями от Вани Неклассико. На мероприятие приехали легенды российского футбола и знаменитые стримеры.

«7 и 8 июня BetBoom провел закрытый уикенд для узкого круга клиентов, в традициях русской культуры — рыбалка на озере. Ужин у костра с душевными песнями под звездным небом, сигарный мастер-класс, русская баня», — добавили в компании.