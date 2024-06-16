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Спорт ,  
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Игоря Денисова отстранили от футбола на год условно и оштрафовали

Московская федерация футбола отстранила Игоря Денисова на год условно
Бывший капитан сборной России сейчас тренирует команду 2011 г.р. в академии «Торпедо». Московская федерация футбола наказала его за участие в одном из матчей игрока, который не имел на это право
Игорь Денисов
Игорь Денисов (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Бывший капитан сборной России Игорь Денисов, который тренирует команду 2011 г.р. в академии «Торпедо», отстранен от любой деятельности, связанной с футболом на один год условно. Об этом сообщается на сайте Московской федерации футбола.

Также Денисова оштрафовали на 15 тыс. руб.

Причиной такого наказания стал матч между академией «Торпедо» и «Космосом», состоявшийся 19 мая. В составе «Торпедо» выступал футболист, не имевший на это права. Команда за это получила техническое поражение.

Игорь Денисов начал тренерскую карьеру
Спорт
Фото:torpedo.ru

Денисову 40 лет, тренером в академии «Торпедо» он стал в январе этого года.

В сборной России Денисов провел 53 матча, играл на Евро-2012 и чемпионате мира 2014 года. Карьеру завершил в мае 2019-го.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Торпедо Москва Игорь Денисов

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