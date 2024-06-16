Вячеслав Екимов: нужно выбрать меньшее из двух зол и участвовать в Олимпиаде

Екимов призвал «выбрать меньшее из двух зол» и участвовать в Олимпиаде

Глава Федерации велосипедного спорта России отметил, что три представителя его вида спорта, получившие допуск на Игры-2024, сами примут решение об участии в Олимпиаде в Париже

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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в эфире телеканала РБК заявил, что не стоит мешать российским спортсменам выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Накануне Международный олимпийских комитет (МОК) назвал 14 первых допущенных в Париж в нейтральном статусе российских спортсменов. Среди них три велогонщика на шоссе — Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов. «Матч ТВ» сообщил, что допущенные атлеты уже начали получать уведомления от МОК с просьбой подтвердить участие в соревнованиях.

«Этот процесс продолжается уже давно, мы в курсе этих всех событий. Те три спортсмена, делегированные от велосипедного спорта, выступают в самых престижных международных соревнованиях, в частности «Тур де Франс». Они набрали квалификационных очки, чтобы получить квоты допуска на Олимпиаду. Федерация на данном этапе выполняет роль посредника, чтобы обеспечить им выезд, а решение об участии зависит от самих спортсменов», — сказал Екимов.

Глава Федерации велосипедного спорта России считает, что нельзя мешать российским спортсменам выступать на Олимпиаде. «Хочу подчеркнуть очень важный момент: если сейчас запретить всем спортсменам выезжать, даже тем, кто получил приглашения, то мы просто столкнемся с другим бедствием — массовой сменой спортивного гражданства. Спортсмены будут жить своими идеалами, теми целями, которые они наметили, ради которых потратили годы и достигли определенных вершин. Из двух зол мы должны выбрать меньшее и дать им поехать на Олимпиаду, чем их сподвигнуть к смене гражданства», — добавил Екимов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе при выполнении ряда критериев: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами. Была создана специальная комиссия (AINERP), которая будет оценивать право каждого конкретного российского спортсмена участвовать в нейтральном статусе в Олимпийских играх.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что все спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпиаду, должны поехать на турнир в Париже, а вопрос участия является личным решением атлета и соответствующей федерации.