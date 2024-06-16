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Спорт ,  
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Клуб Слуцкого довел беспроигрышную серию в китайской лиге до 15 матчей

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил рекордную беспроигрышную серию до 15 матчей
«Шанхай Шэньхуа» в 15-м туре сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн». Команда под руководством российского тренера пока не потерпела ни одного поражения в сезоне и лидирует в турнире
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» сыграли вничью с «Чэнду Жунчэн» со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Китая.

У хозяев отличился Сефас Малеле (16-я минута). Также автогол на счету защитника «Шанхая» Цзян Шэнлуна (4).

«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне, рекордная для клуба беспроигрышная серия продолжается. В чемпионате у них 11 побед и четыре ничьи.

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«Шанхай Шэньхуа» остается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 37 очков. На втором месте «Шанхай Порт» (36), «Чэнду» расположился на третьей строчке (29).

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 26 июня дома сыграет с «Мэйчжоу Хакка».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа

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