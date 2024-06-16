Бывший форвард МЮ покинул вылетевшую из Премьер-лиги «Балтику»

В прошедшем сезоне чилиец Анхело Энрикес стал лучшим бомбардиром калининградцев с девятью голами

Анхело Энрикес (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Лучший бомбардир «Балтики» чилийский нападающий Анхело Энрикес покинул клуб. Об этом сообщается в телеграм-канале калининградцев.

По итогам прошедшего сезона «Балтика» вылетела из Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошла до суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту».

30-летний Энрикес воспользовался пунктом в трудовом соглашении, который предусматривает уход из клуба в случае выбывания в Первую лигу.

Энрикес, бывший футболист «Манчестер Юнайтед», перешел в «Балтику» летом 2023 года. В 38 матчах за калининградский клуб он отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

Кроме того, по истечении срока контракта «Балтику» покинул российский полузащитник Дмитрий Рыбчинский.