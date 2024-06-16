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Спорт ,  
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Клуб с тремя россиянами не смог всухую выиграть финал Кубка Стэнли

«Эдмонтон» победил «Флориду» с разгромным счетом 8:1
«Эдмонтон» разгромил «Флориду» со счетом 8:1. Клубу Бобровского не удалось всухую выиграть Кубок Стэнли. Самого Бобровского заменили после пятой пропущенной шайбы. «Флорида» ведет в серии плей-офф со счетом 3:1
Фото: USA Today Sports / Reuters
Фото: USA Today Sports / Reuters

Клуб «Эдмонтон Ойлерз» дома с разгромным счетом 8:1 обыграл «Флорида Пантерз», за который выступают россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов, в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы за «Эдмонтон» забросили Маттиас Янмарк (4-я минута), Адам Хенрик (8), Дилан Холлоуэй (15, 55), Коннор Макдэвид (22), Дарнелл Нерс (25), Райан Ньюджент-Хопкинс (34) и Райан Маклауд (57).

Со стороны проигравших отличился Тарасенко (12). Это его пятая шайба в текущем плей-офф, также в его активе четыре голевые передачи. Вратарь Бобровский начал матч в стартовом составе, но был заменен после пятой пропущенной шайбы во втором периоде. В целом он смог отразить 11 из 16 бросков. Энтони Столарз, вышедший на замену, отразил 16 атак.

Первой звездой матча признали Макдэвида — кроме заброшенной шайбы он отметился тремя результативными передачами и довел их количество в текущем розыгрыше Кубка Стэнли до 32, установив рекорд НХЛ по числу передач в одном розыгрыше. Ранее лучшим по этому показателю был канадский форвард Уэйну Грецки, который в 1988 году отличился 31 голевой передачей. Всего на счету Макдэвида теперь 38 очков (6 шайб + 32 передачи) в 22 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Флорида» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятая игра пройдет в ночь на 19 июня. «Эдмонтон» установил новый рекорд по разнице шайб в матчах финала Кубка Стэнли, когда клубу угрожает поражение в серии. Предыдущий рекорд принадлежит «Торонто Мэйпл Лифс» — в 1942 году клуб со счетом 9:3 победил «Детройт Ред Уингз» в пятой игре финала Кубка Стэнли. «Торонто» в том году стал победителем.

Бобровский вошел в тройку лучших во второй игре финала плей-офф НХЛ
Спорт
Сергей Бобровский

«Флорида» была основана в 1993 году и с тех пор дважды доходила до финала Кубка Стэнли — в 1996 и 2023 годах. «Эдмонтон» в последний раз выигрывал Кубок Стэнли в 1990 году, а последним канадским обладателем трофея был «Монреаль» в 1993-м.

Бобровский, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, играет за «Флориду» с 2019 года. В 2013 и 2017 годах, выступая за «Коламбус Блю Джэкетс», Бобровский дважды получал «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярки — первый из россиян и единственный, кому ее вручили дважды.

Тарасенко перешел в команду в результате обмена в марте. В 2019 году форвард стал чемпионом НХЛ с «Сент-Луис Блюз». Для Куликова «Флорида» была первым клубом НХЛ в 2009-2016 годах, он вернулся в команду прошлым летом.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз Сергей Бобровский Владимир Тарасенко

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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