 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

L'Equipe узнала об отказе Франции вызывать на Олимпиаду игрока «Зенита»

L'Equipe узнала об отказе Франции вызывать на Олимпиаду баскетболиста «Зенита»
Тома Эртеля еще в 2022 году выгнали из сборной Франции за нарушенное обязательство не играть в России. После неудачи на ЧМ в федерации почти передумали, но игрок обвинил ее в лицемерии и теперь пропустит домашнюю Олимпиаду
Томас Эртель
Томас Эртель (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Баскетболист петербургского «Зенита» Тома Эртель не поедет на Олимпиаду в Париж по решению Федерации баскетбола Франции (FFBB), поскольку продолжает выступать в России, сообщает L'Equipe.

Перед Евробаскетом-2022 все игроки сборной Франции подписали обязательство не заключать контракты с клубами из России и Белоруссии. После этого FFBB заявила, что Эртель нарушил договор, став игроком «Зенита», и больше не будет играть за сборную.

Сборная Франции летом 2023 года не смогла выйти из группы на чемпионате мира. Капитан сборной Николя Батюм заявил, что причина неудачи в позиции федерации, которая лишила команду «определенных игроков».

Как пишет L'Equipe, после этого в FFBB решили изменить позицию по Эртелю.

Однако в феврале баскетболист появился в телешоу, где заявил, что FFBB сразу знала, что он блефует, подписывая обязательство. Перед Играми в FFBB подтвердили отказ от игрока.

Европа поставила в игнор. Кто из игроков КХЛ выступит на чемпионате мира
Спорт
Стефан Да Коста

За сборную Франции Эртель выступал с 2013 года и успел стать с командой серебряным призером Олимпиады, бронзовым призером чемпионата мира, а также серебряным призером и чемпионом Евробаскета.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол Олимпиада-2024 Франция БК Зенит

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Чемпион Олимпиады-1998 заявил о несогласии с отстранением сборной России
Спорт
Российские гребцы-слаломисты лишились шансов отобраться на Олимпиаду
Спорт
Российские борцы завоевали еще три лицензии на Олимпиаду в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16:38
Главы Минобороны Турции и Украины обсудили возобновление зерновой сделки Политика, 22:25
L'Equipe узнала об отказе Франции вызывать на Олимпиаду игрока «Зенита» Спорт, 22:21
Си Цзиньпин назвал решение конфликта на Украине Политика, 22:15
Памфилова назвала жалобу на логотип выборов параноидальными измышлениями Политика, 21:52
Пушилин сообщил, что ВСУ впервые ударили по ДНР бомбами GLSDB Политика, 21:47
NYT узнала о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину Политика, 21:40
Новый тренер «Спартака» заявил о готовности к большому давлению Спорт, 21:37
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Парламент Молдавии назначил выборы президента и референдум на один день Политика, 21:24
Активисты попытались сорвать собрание акционеров Lloyds Bank Инвестиции, 21:24
США назвали положение ВСУ «невероятно отчаянным» Политика, 21:21
Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ Политика, 21:02
Выставку-форум «Россия» посетили 13 млн человек Общество, 20:58
Карпин вызвал в сборную вратаря, оставившего «Спартак» без финала Кубка Спорт, 20:51
Комитет Думы предложил отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов Политика, 20:46