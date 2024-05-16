L'Equipe узнала об отказе Франции вызывать на Олимпиаду игрока «Зенита»
Баскетболист петербургского «Зенита» Тома Эртель не поедет на Олимпиаду в Париж по решению Федерации баскетбола Франции (FFBB), поскольку продолжает выступать в России, сообщает L'Equipe.
Перед Евробаскетом-2022 все игроки сборной Франции подписали обязательство не заключать контракты с клубами из России и Белоруссии. После этого FFBB заявила, что Эртель нарушил договор, став игроком «Зенита», и больше не будет играть за сборную.
Сборная Франции летом 2023 года не смогла выйти из группы на чемпионате мира. Капитан сборной Николя Батюм заявил, что причина неудачи в позиции федерации, которая лишила команду «определенных игроков».
Как пишет L'Equipe, после этого в FFBB решили изменить позицию по Эртелю.
Однако в феврале баскетболист появился в телешоу, где заявил, что FFBB сразу знала, что он блефует, подписывая обязательство. Перед Играми в FFBB подтвердили отказ от игрока.
За сборную Франции Эртель выступал с 2013 года и успел стать с командой серебряным призером Олимпиады, бронзовым призером чемпионата мира, а также серебряным призером и чемпионом Евробаскета.
Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты
Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков
Речь Путина во время визита в Пекин. Видео
Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба
Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео
Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай
Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика
ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?