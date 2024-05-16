L'Equipe узнала об отказе Франции вызывать на Олимпиаду игрока «Зенита»

Тома Эртеля еще в 2022 году выгнали из сборной Франции за нарушенное обязательство не играть в России. После неудачи на ЧМ в федерации почти передумали, но игрок обвинил ее в лицемерии и теперь пропустит домашнюю Олимпиаду

Томас Эртель (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Баскетболист петербургского «Зенита» Тома Эртель не поедет на Олимпиаду в Париж по решению Федерации баскетбола Франции (FFBB), поскольку продолжает выступать в России, сообщает L'Equipe.

Перед Евробаскетом-2022 все игроки сборной Франции подписали обязательство не заключать контракты с клубами из России и Белоруссии. После этого FFBB заявила, что Эртель нарушил договор, став игроком «Зенита», и больше не будет играть за сборную.

Сборная Франции летом 2023 года не смогла выйти из группы на чемпионате мира. Капитан сборной Николя Батюм заявил, что причина неудачи в позиции федерации, которая лишила команду «определенных игроков».

Как пишет L'Equipe, после этого в FFBB решили изменить позицию по Эртелю.

Однако в феврале баскетболист появился в телешоу, где заявил, что FFBB сразу знала, что он блефует, подписывая обязательство. Перед Играми в FFBB подтвердили отказ от игрока.

За сборную Франции Эртель выступал с 2013 года и успел стать с командой серебряным призером Олимпиады, бронзовым призером чемпионата мира, а также серебряным призером и чемпионом Евробаскета.