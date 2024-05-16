Новый тренер «Спартака» заявил о готовности к большому давлению

Станкович: «Спартак» — это большое давление, но я к этому давно привык

«Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с Деяном Станковичем, который приступит к работе с нового сезона. Серб заявил, что команда под его руководством будет трудиться по максимуму

Деян Станкович (Фото: Giovanni Evangelista / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Деян Станкович, который со следующего сезона станет главным тренером московского «Спартака», заявил, что заставит каждого игрока доказывать свое право на место в составе. Видеозапись с комментарием сербского тренера опубликована в телеграм-канале «Спартака».

По словам Станковича, он знает, что «Спартак» — это большое давление, но он к такому уже «давно привык».

«Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву: каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить друг в друга ради победы в каждом матче», — сказал серб.

Соглашение со Станковичем рассчитано на два сезона.

Ранее серб, известный по выступлениям за «Лацио» и «Интер», возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду», а с прошлого года работает в «Ференцвароше».