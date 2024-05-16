Карпин вызвал в сборную вратаря, оставившего «Спартак» без финала Кубка
Тренерский штаб сборной России вызвал 33 игрока на тренировочный сбор перед товарищеским матчем с командой Белоруссии, сообщается на сайте РФС.
Команда соберется в Новогорске 1 июня. Игра с белорусами пройдет 7 июня в Минске.
Главный тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что окончательный состав будет объявлен на следующей неделе. При этом игроки «Балтики» и «Зенита» смогут приехать в сборную уже после суперфинала Кубка России, а Алексей Миранчук — после окончания сезона в чемпионате Италии. Полузащитник «Монако» Александр Головин не приедет в сборную из-за травмы.
Полностью состав на сбор выглядит следующим образом:
вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»);
защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба — «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);
полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артём Карпукас, Максим Глушенков (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»);
нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).
«Зенит» 2 июня сыграет в суперфинале Кубка с «Балтикой», которая не пустила в решающий матч турнира «Спартак» благодаря уверенной игре Латышонка.
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