Австрия в матче с Канадой сделала крупнейший камбэк ЧМ по хоккею
Сборная Австрии стала первой командой в истории чемпионатов мира по хоккею, которая отыграла разницу в пять шайб в третьем периоде. Об этом сообщает пресс-служба Международной хоккейной федерации.
Австрийцы к 44-й минуте проигрывали сборной Канады со счетом 1:6 в матче группового раунда чемпионата мира, который проходит в Чехии. За оставшиеся 16 минут Австрии удалось отыграться и завершить основное время вничью. Но на 15-й секунде овертайма Джон Таварес принес Канаде победу.
Австрия совершила крупнейший камбэк в истории чемпионатов мира с учетом только основного времени.
Сборная Канада состоит из игроков Национальной хоккейной лиги, среди которых также лучший новичок сезона Коннор Бедард. Он же является лучшим снайпером чемпионата мира. В составе австрийцев только один игрок НХЛ — нападающий «Миннесота Уайлд» Марко Росcи.
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