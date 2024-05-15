Австрия в матче со звездной Канадой сделала крупнейший камбэк ЧМ по хоккею

Австрия в матче с Канадой сделала крупнейший камбэк ЧМ по хоккею

Сборная Австрии в матче со звездной Канадой отыграла пять шайб

Фото: REUTERS

Сборная Австрии стала первой командой в истории чемпионатов мира по хоккею, которая отыграла разницу в пять шайб в третьем периоде. Об этом сообщает пресс-служба Международной хоккейной федерации.

Австрийцы к 44-й минуте проигрывали сборной Канады со счетом 1:6 в матче группового раунда чемпионата мира, который проходит в Чехии. За оставшиеся 16 минут Австрии удалось отыграться и завершить основное время вничью. Но на 15-й секунде овертайма Джон Таварес принес Канаде победу.

Австрия совершила крупнейший камбэк в истории чемпионатов мира с учетом только основного времени.

Сборная Канада состоит из игроков Национальной хоккейной лиги, среди которых также лучший новичок сезона Коннор Бедард. Он же является лучшим снайпером чемпионата мира. В составе австрийцев только один игрок НХЛ — нападающий «Миннесота Уайлд» Марко Росcи.