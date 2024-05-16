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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В Белоруссии заявили, что их нейтральные спортсмены «поют гимн в душе»

Глава НОК Белоруссии — о нейтральном статусе: в душе мы поем наш гимн
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Белорусы пока завоевали 28 олимпийских лицензий. Глава НОК заявил, что оптимистично смотрит на предстоящую Олимпиаду, даже с учетом нейтрального статуса спортсменов. «Мы все прекрасно знаем, что мы белорусы», — сказал он
Глава НОК Белоруссии Виктор Лукашенко
Глава НОК Белоруссии Виктор Лукашенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Белоруссии не видят больших препятствий для участия своих спортсменов в Олимпиаде в Париже, хотя выступать без национальных флага и гимна «печально и неприятно». Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко, которого цитирует «РИА Новости».

Белорусы, как и россияне, выступят на Играх в Париже в нейтральном статусе.

По словам главы белорусского НОК, решение о поездке на Игры отдали на откуп спортсменам, если они решили, видят, что готовы, и хотят выступать».

«Но выскажу свое мнение, наверное, многих спортсменов: мы все прекрасно знаем, что мы белорусы, выступаем за Беларусь и в душе мы поем гимн», — отметил Лукашенко.

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По его словам, у белорусских спортсменов пока 28 лицензий на Олимпиаду, им не ставят никаких задач, помимо победы, а в НОК «очень оптимистично» смотрят на предстоящие Игры.

Олимпиада в Париже начнется 26 июля. 

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Анна Сатдинова
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Недвижимость

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