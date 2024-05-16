В Белоруссии заявили, что их нейтральные спортсмены «поют гимн в душе»
В Белоруссии не видят больших препятствий для участия своих спортсменов в Олимпиаде в Париже, хотя выступать без национальных флага и гимна «печально и неприятно». Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко, которого цитирует «РИА Новости».
Белорусы, как и россияне, выступят на Играх в Париже в нейтральном статусе.
По словам главы белорусского НОК, решение о поездке на Игры отдали на откуп спортсменам, если они решили, видят, что готовы, и хотят выступать».
«Но выскажу свое мнение, наверное, многих спортсменов: мы все прекрасно знаем, что мы белорусы, выступаем за Беларусь и в душе мы поем гимн», — отметил Лукашенко.
По его словам, у белорусских спортсменов пока 28 лицензий на Олимпиаду, им не ставят никаких задач, помимо победы, а в НОК «очень оптимистично» смотрят на предстоящие Игры.
Олимпиада в Париже начнется 26 июля.
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