Глава НОК Белоруссии — о нейтральном статусе: в душе мы поем наш гимн

В Белоруссии заявили, что их нейтральные спортсмены «поют гимн в душе»

Белорусы пока завоевали 28 олимпийских лицензий. Глава НОК заявил, что оптимистично смотрит на предстоящую Олимпиаду, даже с учетом нейтрального статуса спортсменов. «Мы все прекрасно знаем, что мы белорусы», — сказал он

Глава НОК Белоруссии Виктор Лукашенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Белоруссии не видят больших препятствий для участия своих спортсменов в Олимпиаде в Париже, хотя выступать без национальных флага и гимна «печально и неприятно». Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко, которого цитирует «РИА Новости».

Белорусы, как и россияне, выступят на Играх в Париже в нейтральном статусе.

По словам главы белорусского НОК, решение о поездке на Игры отдали на откуп спортсменам, если они решили, видят, что готовы, и хотят выступать».

«Но выскажу свое мнение, наверное, многих спортсменов: мы все прекрасно знаем, что мы белорусы, выступаем за Беларусь и в душе мы поем гимн», — отметил Лукашенко.

По его словам, у белорусских спортсменов пока 28 лицензий на Олимпиаду, им не ставят никаких задач, помимо победы, а в НОК «очень оптимистично» смотрят на предстоящие Игры.

Олимпиада в Париже начнется 26 июля.