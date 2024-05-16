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Ласицкене пропустит старт сезона из-за травмы

Тренер: Ласицкене пропустит командный чемпионат России из-за травмы
Геннадий Габрилян заявил, что трехкратная чемпионка мира продолжает восстанавливаться после травмы, ее не будет на командном чемпионате России на следующей неделе, Игры БРИКС пока под вопросом
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене проходит реабилитацию после травмы и пропустит командный чемпионат России в Сочи. Об этом «РИА Новости» сообщил тренер легкоатлетки Геннадий Габрилян.

Турнир пройдет 21-22 мая.

«На турнире в Сочи она точно не выступит. Что касается последующих стартов, в том числе Игр БРИКС, все будет зависеть от хода ее восстановления», — сказал Габрилян.

Ласицкене уступила 21-летней Спиридоновой на зимнем чемпионате России
Спорт
Мария Ласицкене

Ласицкене 31 год.

Российские легкоатлеты отстранены от международных стартов даже в нейтральном статусе.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня.

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Анна Сатдинова
легкая атлетика Мария Ласицкене БРИКС

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