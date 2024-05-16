Ласицкене пропустит старт сезона из-за травмы
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене проходит реабилитацию после травмы и пропустит командный чемпионат России в Сочи. Об этом «РИА Новости» сообщил тренер легкоатлетки Геннадий Габрилян.
Турнир пройдет 21-22 мая.
«На турнире в Сочи она точно не выступит. Что касается последующих стартов, в том числе Игр БРИКС, все будет зависеть от хода ее восстановления», — сказал Габрилян.
Ласицкене 31 год.
Российские легкоатлеты отстранены от международных стартов даже в нейтральном статусе.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня.
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