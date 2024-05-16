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В Нижегородской области электричка насмерть сбила 15-летнего хоккеиста

В Нижегородской области электричка насмерть сбила 15-летнего хоккеиста «Заречья»
Портал Nn.ru пишет, что нападающий «Заречья-2009» Иван Баженов накануне шел вдоль путей и попал под поезд
Фото: Andreas Beil / Imago / Global Look Press
Фото: Andreas Beil / Imago / Global Look Press

Хоккеист нижегородской команды «Заречье-2009» Иван Баженов трагически погиб 15 мая, сообщается на странице областной федерации хоккея во «ВКонтакте».

В организации выразили соболезнования родным и близким подростка.

Портал Nn.ru пишет, что ребенка, который шел вдоль железнодорожных путей в Кстовском районе, сбил пригородный поезд. Мальчик погиб на месте.

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Баженов в этом сезоне выиграл с командой чемпионат области в своей возрастной группе (2009–2010 г.р.).

Он играл на позиции форварда. 20 апреля ему исполнилось 15 лет.

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