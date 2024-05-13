 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Лондоне боксер умер после удара в висок в дебютном профессиональном бою

В Лондоне боксер умер после удара в висок в первом профессиональном бою
Бой Шерифа Лаваля был первым на турнире в Лондоне. Он пропустил удар в висок в четвертом раунде и потерял сознание. Врачи пытались реанимировать боксера в течение 20 минут, но тот скончался
Шериф Лаваль
Шериф Лаваль (Фото: warrenboxingmanagement / Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность))

Во время турнира по боксу в Лондоне 12 мая дебютировавший на профессиональном ринге 29-летний Шериф Лаваль потерял сознание после нокдауна и скончался, сообщает Би-би-си.

Лаваль пропустил удар в четвертом раунде и упал. Судья остановил бой и вызвал врачей. Боксера отвезли в больницу, где констатировали его смерть.

Очевидец рассказал The Sun, что соперник попал Лавалю в висок и после потери сознания боксера пытались реанимировать около 20 минут на глазах у зрителей.

Бой Лаваля был первым в карде, оставшиеся поединки отменили.

Первый российский триатлонист на Олимпийских играх погиб в ДТП в 43 года
Спорт
Игорь Сысоев

Британский боксерский совет по контролю, который выступает руководящим органом профессионального бокса в стране, выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена.

Соперником Лаваля был португалец Малам Валера, который провел в профессионалах уже шесть поединков.

Как в Кремле объяснили назначение Андрея Белоусова министром обороны

Полный список предложенных Путиным кандидатур на посты глав силовых ведомств

Зеленский признал продвижение российских войск на харьковском направлении

Губернатор Гладков рассказал о ситуации на месте обрушения в Белгороде

МЧС показало кадры работ на месте обрушения подъезда в Белгороде

Момент обрушения крыши дома в Белгороде попал на видео

Украина пригласила Польшу поучаствовать в «большой приватизации»

Мишустин внес в Госдуму кандидатуры нового состава правительства

Как раcсчитать размер будущей пенсии по старости? Важная формула

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс
Материалы по теме
Член паралимпийской сборной России погибла в теракте в «Крокусе»
Спорт
В ЮАР бывшего футболиста олимпийской сборной застрелили на заправке
Спорт
Умер украинский спортивный комментатор Сергей Савелий
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 17:07
Вильфанд сообщил, что большая часть России до сих пор покрыта снегом Общество, 19:30
В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность Политика, 19:30
Лучший бомбардир сборной Франции перейдет в клуб MLS Спорт, 19:25
В «БКС Мир инвестиций» назвали 5 акций для среднесрочных инвесторов Инвестиции, 19:14
В Эстонии допустили отправку войск на Украину для «тыловых задач» Политика, 19:13
В Лондоне боксер умер после удара в висок в дебютном профессиональном бою Спорт, 19:07
Умер актер и каскадер из «Места встречи» Владимир Жариков Общество, 19:05
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Успенская призвала Киркорова «спуститься к народу» после иска на ₽10 млн Life, 18:58
Президент Сербии встретился с Еленой Зеленской в Белграде Политика, 18:54
Путин провел первое совещание Совбеза после назначения Шойгу Политика, 18:43
При атаке на Белгород и окрестности пострадали семь человек Политика, 18:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:38
В турецкой Аланье погиб россиянин Общество, 18:37
Умер вице-чемпион Олимпиады и ученый Евгений Браго Спорт, 18:28