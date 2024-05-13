В Лондоне боксер умер после удара в висок в дебютном профессиональном бою
Во время турнира по боксу в Лондоне 12 мая дебютировавший на профессиональном ринге 29-летний Шериф Лаваль потерял сознание после нокдауна и скончался, сообщает Би-би-си.
Лаваль пропустил удар в четвертом раунде и упал. Судья остановил бой и вызвал врачей. Боксера отвезли в больницу, где констатировали его смерть.
Очевидец рассказал The Sun, что соперник попал Лавалю в висок и после потери сознания боксера пытались реанимировать около 20 минут на глазах у зрителей.
Бой Лаваля был первым в карде, оставшиеся поединки отменили.
Британский боксерский совет по контролю, который выступает руководящим органом профессионального бокса в стране, выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена.
Соперником Лаваля был португалец Малам Валера, который провел в профессионалах уже шесть поединков.
Как в Кремле объяснили назначение Андрея Белоусова министром обороны
Полный список предложенных Путиным кандидатур на посты глав силовых ведомств
Зеленский признал продвижение российских войск на харьковском направлении
Губернатор Гладков рассказал о ситуации на месте обрушения в Белгороде
МЧС показало кадры работ на месте обрушения подъезда в Белгороде
Момент обрушения крыши дома в Белгороде попал на видео
Украина пригласила Польшу поучаствовать в «большой приватизации»
Мишустин внес в Госдуму кандидатуры нового состава правительства
Как раcсчитать размер будущей пенсии по старости? Важная формула
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа