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Спорт ,  
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СAS получил иск «Динамо», захотевшего больше денег от сбежавшего норвежца

CAS получил иск «Динамо», захотевшего больше денег от сбежавшего Норманна
Иск «Динамо» к Матиасу Норманну рассмотрит та же коллегия арбитров, что и иски норвежца и его нынешнего клуба к «бело-голубым». Ранее ФИФА обязала Норманна и его клуб выплатить €2,9 млн за досрочное расторжение контракта
Матиас Норманн
Матиас Норманн (Фото: Jane Stokes / Imago / Global Look Press)

В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили ТАСС, что зарегистрировали иск московского «Динамо» к норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну, который уехал из РПЛ после атаки дронов на Москва-Сити, и его нынешнему клубу саудовскому «Ар-Раеду».

CAS вместе с этим иском рассмотрит иски Норманна и «Ар-Раеда» против «Динамо», все три дела передадут одной и той же коллегии арбитров.

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил подачу иска тем, что в клубе «хотят получить больше денег» после разбирательства по этому поводу в ФИФА.

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Спорт
Матиас Норманн

В августе прошлого года в «Динамо» сообщили, что арендованный у «Ростова» Норманн уехал из России «в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити, который с 30 июля по 1 августа дважды подвергся атаке беспилотников. Норвежец направил обоим клубам уведомление о расторжении контракта.

В феврале стало известно, что ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию €2,9 млн за досрочное расторжение контракта с «Ростовом». Какая сумма причиталась «Динамо», не уточнялось. «Ар-Раед» в этой ситуации несет солидарную ответственность за выплату.

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Анна Сатдинова
Футбол CAS Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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