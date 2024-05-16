СAS получил иск «Динамо», захотевшего больше денег от сбежавшего норвежца
В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили ТАСС, что зарегистрировали иск московского «Динамо» к норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну, который уехал из РПЛ после атаки дронов на Москва-Сити, и его нынешнему клубу саудовскому «Ар-Раеду».
CAS вместе с этим иском рассмотрит иски Норманна и «Ар-Раеда» против «Динамо», все три дела передадут одной и той же коллегии арбитров.
Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил подачу иска тем, что в клубе «хотят получить больше денег» после разбирательства по этому поводу в ФИФА.
В августе прошлого года в «Динамо» сообщили, что арендованный у «Ростова» Норманн уехал из России «в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити, который с 30 июля по 1 августа дважды подвергся атаке беспилотников. Норвежец направил обоим клубам уведомление о расторжении контракта.
В феврале стало известно, что ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию €2,9 млн за досрочное расторжение контракта с «Ростовом». Какая сумма причиталась «Динамо», не уточнялось. «Ар-Раед» в этой ситуации несет солидарную ответственность за выплату.
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