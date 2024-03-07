Сбежавшего из РПЛ норвежца наказали в саудовской лиге за плевок в игрока
Норвежский полузащитник «Ар-Раеда» Матиас Норманн пропустит шесть матчей в саудовской Премьер-лиге за плевок в сторону футболиста «Аль-Фейхи» Абдельхамида Сабири. Об этом сообщает Nettavisen.
Также норвежец заплатит штраф €15 тыс.
Футболист принес извинения болельщикам в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Матч прошел 29 февраля и завершился поражением «Ар-Раеда» со счетом 1:2. Норманна удалили на 63-й минуте.
В августе прошлого года в «Динамо» сообщили, что арендованный у «Ростова» норвежец уехал из России и направил обоим клубам уведомление о расторжении контракта «в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити, который с 30 июля по 1 августа дважды подвергся атаке беспилотников.
В феврале стало известно, что ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию €2,9 млн за досрочное расторжение контракта.
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