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Сбежавшего из РПЛ норвежца наказали в саудовской лиге за плевок в игрока

Сбежавшего из РПЛ Норманна отстранили в саудовской лиге за плевок в соперника
Матиас Норманн 29 февраля плюнул в сторону соперника и заработал красную карточку. Он пропустит шесть матчей и заплатит штраф. В прошлом году футболист сбежал из России после атаки дронов на Москва-Сити
Матиас Норманн
Матиас Норманн (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Норвежский полузащитник «Ар-Раеда» Матиас Норманн пропустит шесть матчей в саудовской Премьер-лиге за плевок в сторону футболиста «Аль-Фейхи» Абдельхамида Сабири. Об этом сообщает Nettavisen.

Также норвежец заплатит штраф €15 тыс.

Футболист принес извинения болельщикам в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Матч прошел 29 февраля и завершился поражением «Ар-Раеда» со счетом 1:2. Норманна удалили на 63-й минуте.

ФИФА обязала сбежавшего из РПЛ норвежца выплатить «Ростову» €2,9 млн
Спорт
Матиас Норманн

В августе прошлого года в «Динамо» сообщили, что арендованный у «Ростова» норвежец уехал из России и направил обоим клубам уведомление о расторжении контракта «в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити, который с 30 июля по 1 августа дважды подвергся атаке беспилотников.

В феврале стало известно, что ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию €2,9 млн за досрочное расторжение контракта.

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Анна Сатдинова
Футбол Матиас Норманн Саудовская Аравия
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