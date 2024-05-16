Рекордсмен КХЛ стал тренером вратарей «Металлурга»
Олимпийский чемпион Василий Кошечкин вошел в тренерский штаб выигравшего Кубок Гагарина «Металлурга», где будет отвечать за работу с вратарями, сообщила пресс-служба магнитогорского клуба.
Кошечкину 41 год, он завершил игровую карьеру в марте прошлого года, отыграв в КХЛ 15 сезонов.
Кошечкин установил несколько рекордов лиги — по продолжительности сухой серии (156 минут 34 секунд) и по числу матчей на ноль (90). Также на момент завершения карьеры он провел больше всех матчей среди вратарей в истории КХЛ в регулярных чемпионатах (611) и плей-офф (154) и занимал первое место по числу побед (292 и 86).
В сборной России Кошечкин выиграл золото чемпионата мира 2009 года и Игр-2018.
«Металлург» в минувшем сезоне выиграл Кубок Гагарина, всухую победив в финальной серии ярославский «Локомотив».
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