В «Енисее» пообещали принять меры после драки футболистов на базе отдыха
Красноярский футбольный клуб «Енисей» примет меры после драки с участием футболистов команды. Об этом говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.
«По поводу инцидента на базе отдыха в Советском районе Красноярска правоохранительными органами проводится проверка, — говорится в заявлении. — Независимо от ее результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что они представляют наш регион — Красноярский край».
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что на футболиста «Енисея» Владимира Хозина составили административный протокол за мелкое хулиганство. Хозин вместе с одноклубниками Вячеславом Бардыбахиным и Андреем Окладниковым стали участниками конфликта с отдыхающей семьей на базе отдыха «Зеленка», один из отдыхающих получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. При этом Хозин также подал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности двух мужчин за нанесение ему телесных повреждений, пишет агентство.
Телеграм-канал «112 Красноярск» сообщил со ссылкой на подписчицу, что игроки отдыхали со своими семьями, «вели себя толпой ужасно» и мешали другим. Администрация по просьбе семьи подписчицы вызвала Росгвардию, но это не помогло, и в итоге случилась драка, а пострадавшая семья подала пять заявлений в полицию.
Позднее гендиректор красноярского клуба Дмитрий Федосеев заявил, что игроков спровоцировали. «Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали», — сказал Федосеев.
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