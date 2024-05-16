В «Енисее» пообещали принять меры после драки футболистов на базе отдыха

В клубе подчеркнули, что независимо от результатов будут приняты меры для недопущения подобных ситуаций в будущем

ФК "Енисей" (Фото: ФК "Енисей")

Красноярский футбольный клуб «Енисей» примет меры после драки с участием футболистов команды. Об этом говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

«По поводу инцидента на базе отдыха в Советском районе Красноярска правоохранительными органами проводится проверка, — говорится в заявлении. — Независимо от ее результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что они представляют наш регион — Красноярский край».

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что на футболиста «Енисея» Владимира Хозина составили административный протокол за мелкое хулиганство. Хозин вместе с одноклубниками Вячеславом Бардыбахиным и Андреем Окладниковым стали участниками конфликта с отдыхающей семьей на базе отдыха «Зеленка», один из отдыхающих получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. При этом Хозин также подал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности двух мужчин за нанесение ему телесных повреждений, пишет агентство.

Телеграм-канал «112 Красноярск» сообщил со ссылкой на подписчицу, что игроки отдыхали со своими семьями, «вели себя толпой ужасно» и мешали другим. Администрация по просьбе семьи подписчицы вызвала Росгвардию, но это не помогло, и в итоге случилась драка, а пострадавшая семья подала пять заявлений в полицию.

Позднее гендиректор красноярского клуба Дмитрий Федосеев заявил, что игроков спровоцировали. «Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали», — сказал Федосеев.