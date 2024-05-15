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Спорт ,  
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Футболисты клуба Андрея Тихонова подрались с гостями базы отдыха

Гендиректор «Енисея»: знаем про конфликт на базе отдыха, игроков спровоцировали
Телеграм-канал «112 Красноярск» сообщил, что три игрока клуба на базе отдыха подрались с семьей отдыхающих. Гендиректор «Енисея» считает, что футболистов спровоцировали
Главный тренер &laquo;Енисея&raquo; Андрей Тихонов
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов (Фото: Страница ФК «Енисей» в Vkontakte)

В «Енисее» знают о произошедшем конфликте между игроками команды и гостями одной из баз отдыха, с футболистам проведена беседа. Об этом «Чемпионату» сообщил гендиректор красноярского клуба Дмитрий Федосеев.

В среду телеграм-канал «112 Красноярск» опубликовал информацию от подписчицы, которая сообщила о драке Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова с ее семьей на базе отдыха 13 мая. По ее словам, игроки были со своими семьями, «вели себя толпой ужасно» и мешали другим. Администрация по просьбе семьи подписчицы вызвала Росгвардию, но это не помогло, и в итоге случилась драка, а пострадавшая семья подала пять заявлений в полицию.

Гендиректор «Енисея» сказал, что в клубе только в среду узнали о ситуации и пытаются разобраться.

«Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали», — сказал Федосеев.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю и направил запрос в пресс-службу ФК «Енисей».

«Енисей» идет шестым в чемпионате Первой лиги (второй по силе дивизион). Главным тренером команды является Андрей Тихонов.

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Анна Сатдинова
При участии
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Футбол ФК Енисей

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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