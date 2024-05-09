«Аталанта» Миранчука впервые в истории вышла в финал еврокубка
Итальянская «Аталанта» победила «Марсель» в ответном матче полуфинала Лиги Европы со счетом 3:0 и вышла в финал турнира. Первый матч завершился со счетом 1:1.
Голы в матче забили Адемола Лукман, Маттео Руджери и Эль-Билаль Туре. Российский футболист «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 56-й минуте, но результативными действиями он не отметился.
Для «Аталанты» предстоящий финал будет первым в истории клуба в европейских турнирах. До этого лучшим результатом клуба был четвертьфинал Лиги чемпионов в 2020 году.
В финале итальянцы сыграют против победителя пары «Байер» — «Рома».
28-летний Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». В составе итальянского клуба провел более 90 матчей, забив 13 голов. Вместе с клубом из Бергамо брал бронзовые медали чемпионата и доходил до финала Кубка Италии. За сборную России полузащитник сыграл в 44 матчах и забил семь голов, один из которых — в победном матче сборной России над Финляндией на Евро-2020.
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