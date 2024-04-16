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Шестикратный участник Матча звезд НБА завершил карьеру в 35 лет

Шестикратный участник Матча звезд НБА Блэйк Гриффин завершил карьеру в 35 лет
Последней командой форварда Блэйка Гриффина был «Бостон Селтикс», за который он выступал в сезоне 2022/23
Фото: Cole Burston / Getty Images
Фото: Cole Burston / Getty Images

Экс-звезда НБА Блэйк Гриффин объявил в соцсети Х о завершении карьеры в возрасте 35 лет.

«Никогда не представлял себя парнем, у которого будет «письмо об уходе из баскетбола», и не собираюсь им становиться. Но когда я размышлял о своей карьере, единственное чувство, к которому я постоянно возвращался, и единственное, что я хотел бы выразить, — это благодарность», — написал Гриффин.

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Американский тяжелый форвард был выбран «Лос-Анджелес Клипперс» под общим первым номером на драфте НБА 2009 года. В «Клипперс» Гриффин выступал до 2018-го. Также он играл за «Детройт Пистонс» (2018–2021), «Бруклин Нетс» (2021–2022) и «Бостон Селтикс» (2022–2023).

Гриффин шесть раз участвовал в Матчах звезд НБА (2011–2015, 2019), признавался новичком года НБА (2011).

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