Леброн Джеймс и Карри сыграют за сборную США на Олимпиаде
В сборной США по баскетболу определились с 11 из 12 игроков, которые сыграют на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает ESPN.
В том числе в состав войдут четырехкратные чемпионы НБА Леброн Джеймс и Стефен Карри.
Для 36-летнего Карри это будут первые Олимпийские игры. 39-летний Джеймс завоевал золото в 2008 и 2012 годах, а также бронзу в 2004-м.
В состав сборной США также войдут трехкратный олимпийский чемпион Кевин Дюрант, самый ценный игрок НБА 2023 года Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Джру Холидей, Бэм Адебайо и Тайриз Халибертон.
Дюрант может стать первым баскетболистом в истории, завоевавшим четыре золотые медали Олимпийских игр.
Еще одно место остается вакантным перед тренировочными сборами национальной команды, которые пройдут в июле.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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