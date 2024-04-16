ESPN: Леброн Джеймс, Карри и Дюрант сыграют за сборную США на Олимпиаде

Леброн Джеймс и Карри сыграют за сборную США на Олимпиаде

Для 36-летнего Карри, четырехкратного чемпиона НБА, эти Игры станут первыми в карьере. Кевин Дюрант может стать первым баскетболистом в истории, завоевавшим четыре золотые медали Олимпийских игр

Леброн Джеймс (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

В сборной США по баскетболу определились с 11 из 12 игроков, которые сыграют на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает ESPN.

В том числе в состав войдут четырехкратные чемпионы НБА Леброн Джеймс и Стефен Карри.

Для 36-летнего Карри это будут первые Олимпийские игры. 39-летний Джеймс завоевал золото в 2008 и 2012 годах, а также бронзу в 2004-м.

В состав сборной США также войдут трехкратный олимпийский чемпион Кевин Дюрант, самый ценный игрок НБА 2023 года Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Джру Холидей, Бэм Адебайо и Тайриз Халибертон.

Дюрант может стать первым баскетболистом в истории, завоевавшим четыре золотые медали Олимпийских игр.

Еще одно место остается вакантным перед тренировочными сборами национальной команды, которые пройдут в июле.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.