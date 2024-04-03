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Гол Давилы через себя принес ЦСКА победу в первой игре Кубка с «Балтикой»

Гол Давилы через себя принес ЦСКА победу в первой игре полуфинала Кубка России
Первый полуфинальный матч команд в Калининграде завершился победой армейцев со счетом 1:0. Гол в падении через себя забил Виктор Давила
Виктор Давила (в центре)
Виктор Давила (в центре) (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Московский ЦСКА победил калининградскую «Балтику» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России со счетом 1:0.

Победу армейцам в Калининграде принес гол чилийского форварда Виктора Давилы, который забил в падении ударом через себя на 39-й минуте.

В компенсированное время первого тайма в ворота «Балтики» был назначен пенальти за фол Диего Луны на Антоне Заболотном, но его отменила бригада VAR, заменив на штрафной удар.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Урал»

Ответная встреча пройдет в Москве в период с 16 по 18 апреля.

В другом полуфинале «пути РПЛ» встречаются петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА ФК Балтика Кубок России по футболу
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