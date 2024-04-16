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Матч клуба Малкома в азиатской ЛЧ перенесли из-за сильных дождей в ОАЭ

Полуфинальный матч азиатской Лиги чемпионов перенесли из-за сильных дождей в ОАЭ
Полуфинальную встречу между саудовским «Аль-Хилялем», за который выступает бразилец с российским паспортом Малком, и «Аль-Айном» из ОАЭ перенесли на день из-за погодных условий
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Amr Alfiky / Reuters

Полуфинальный матч азиатской Лиги чемпионов между клубами «Аль-Айн» из ОАЭ и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии перенесен из-за неблагоприятных погодных условий в Эмиратах. Об этом сообщается в соцсети Х саудовского клуба.

Первая встреча 1/2 финала должна была пройти 16 апреля в Эль-Айне (ОАЭ). Игра была перенесена на следующий день.

Ранее на ОАЭ обрушились сильные дожди. Сильнее всех пострадал Дубай, Национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало жителей оставаться дома.

Матч клуба Малкома в азиатской ЛЧ перенесли из-за сильных дождей в ОАЭ
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Некоторые трассы перекрыли, в аэропорту Дубая несколько десятков рейсов были перенаправлены или отложены, затопило станцию метро Onpassive.

В составе «Аль-Хиляля» выступает экс-футболист «Зенита» Малком, которого саудовский клуб купил летом прошлого года за €60 млн. В прошлом сезоне бразилец с российским паспортом забил 23 гола в РПЛ и был признан лучшим футболистом сезона.

«Аль-Хиляль» выиграл последние 34 официальных матча, что является мировым рекордом.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол азиатская Лига чемпионов ОАЭ ФК Аль-Хиляль
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