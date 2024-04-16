В Дубае из-за сильного дождя перекрыли дороги и затопило метро. Видео
На Дубай обрушились сильные дожди. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало жителей оставаться дома.
Некоторые трассы перекрыли, в аэропорту Дубая 17 рейсов были перенаправлены или отложены, затопило станцию метро Onpassive, передает Khaleej Times. Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех матчей, запланированных на 16 апреля.
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