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Футболист сборной России из-за травмы не сыграет за ЦСКА в этом сезоне

Футболист сборной России Мухин из-за травмы не сыграет за ЦСКА в этом сезоне
Полузащитник Максим Мухин, который порвал «кресты» в октябре 2023 года, продолжает восстанавливаться. В медицинском штабе армейцев заявили, что нет смысла им рисковать
Максим Мухин
Максим Мухин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин, который получил травму колена в 2023 году, больше не сыграет в этом сезоне. Об этом ТАСС рассказал руководитель медицинского штаба армейцев Эдуард Безуглов.

«Все идет по плану с восстановлением Мухина, планируем, что в середине-конце мая будет работать на поле. <...> Нет смысла рисковать, нужно кондиции набрать. Мало быть здоровым, нужно быть готовым», — сказал Безуглов.

Мухин порвал «кресты» во втором тайме матча с «Рубином» 21 октября (0:0). Позднее он перенес операцию в Риме.

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До травмы 22-летний полузащитник в текущем сезоне забил два мяча в 16 матчах за армейцев.

В сборной России полузащитник дебютировал в марте 2021 года, всего провел восемь матчей, в том числе до травмы участвовал в последних товарищеских играх на тот момент — с Катаром, Камеруном и Кенией.

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