Футболист сборной России из-за травмы не сыграет за ЦСКА в этом сезоне
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин, который получил травму колена в 2023 году, больше не сыграет в этом сезоне. Об этом ТАСС рассказал руководитель медицинского штаба армейцев Эдуард Безуглов.
«Все идет по плану с восстановлением Мухина, планируем, что в середине-конце мая будет работать на поле. <...> Нет смысла рисковать, нужно кондиции набрать. Мало быть здоровым, нужно быть готовым», — сказал Безуглов.
Мухин порвал «кресты» во втором тайме матча с «Рубином» 21 октября (0:0). Позднее он перенес операцию в Риме.
До травмы 22-летний полузащитник в текущем сезоне забил два мяча в 16 матчах за армейцев.
В сборной России полузащитник дебютировал в марте 2021 года, всего провел восемь матчей, в том числе до травмы участвовал в последних товарищеских играх на тот момент — с Катаром, Камеруном и Кенией.
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