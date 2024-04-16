Россиянка Блинкова проиграла 204-й ракетке мира на турнире WTA в Руане

Россиянка проиграла 204-й ракетке мира на турнире WTA во Франции

Анна Блинкова, которая занимает 45-е место в мировом рейтинге, неожиданно уступила сербке Наталии Стеванович в первом круге в Руане

Анна Блинкова (Фото: Nafoto / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA во французском Руане.

В первом матче 25-летняя Блинкова, посеянная на турнире под восьмым номером, уступила сербке Наталии Стеванович, 204-й ракетке мира, со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (2:7).

Блинкова в третьем сете уступала 1:4, а затем подавала на матч при счете 6:5.

Следующей соперницей Стеванович, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, будет полька Магда Линетт.

Блинкова занимает 45-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA в одиночном разряде.

В другом матче первого круга в Руане россиянка Элина Аванесян победила француженку Фиону Ферро со счетом 6:2, 1:6, 7:5. В следующем матче она сыграет против соотечественницы Мирры Андреевой.

Турнир в Руане завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €232 тыс.