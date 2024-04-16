Россиянка проиграла 204-й ракетке мира на турнире WTA во Франции
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA во французском Руане.
В первом матче 25-летняя Блинкова, посеянная на турнире под восьмым номером, уступила сербке Наталии Стеванович, 204-й ракетке мира, со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (2:7).
Блинкова в третьем сете уступала 1:4, а затем подавала на матч при счете 6:5.
Следующей соперницей Стеванович, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, будет полька Магда Линетт.
Блинкова занимает 45-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA в одиночном разряде.
В другом матче первого круга в Руане россиянка Элина Аванесян победила француженку Фиону Ферро со счетом 6:2, 1:6, 7:5. В следующем матче она сыграет против соотечественницы Мирры Андреевой.
Турнир в Руане завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €232 тыс.
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