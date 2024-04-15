Мирра Андреева впервые с января выиграла матч на турнире WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира во французском Руане с призовым фондом более €230 тыс.
На старте турнира 16-летняя россиянка (43-я ракетка мира) победила аргентинку Надю Подороску (65) со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.
Следующей соперницей Андреевой будет француженка Фиона Ферро (144) или россиянка Элина Аванесян (67).
Андреева не побеждала в WTA c января после вылета с Australian Open в четвертом круге. На турнирах в Дубае и американском Индиан-Уэллсе она проиграла в первом круге.
В марте Андреева сообщила о проблемах с рукой — тендините (воспалении в области сухожилий).
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