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Мирра Андреева впервые с января выиграла матч на турнире WTA

Мирра Андреева с победы стартовала на турнире WTA в Руане
В первом матче турнира в Руане 16-летняя россиянка уверенно обыграла аргентинку Надю Подороску со счетом 6:1, 6:3
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Michael Owens / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира во французском Руане с призовым фондом более €230 тыс.

На старте турнира 16-летняя россиянка (43-я ракетка мира) победила аргентинку Надю Подороску (65) со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Следующей соперницей Андреевой будет француженка Фиона Ферро (144) или россиянка Элина Аванесян (67).

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Андреева не побеждала в WTA c января после вылета с Australian Open в четвертом круге. На турнирах в Дубае и американском Индиан-Уэллсе она проиграла в первом круге.

В марте Андреева сообщила о проблемах с рукой — тендините (воспалении в области сухожилий).

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Мирра Андреева
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