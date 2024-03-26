Сын легенды сборной СССР побил рекорд НБА

Литовский баскетболист «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис продлил серию дабл-даблов до 54 матчей, что стало рекордным показателем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

Домантас Сабонис (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

«Сакраменто Кингз» обыграл «Филадельфию Севенти Сиксерз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 108:96.

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис набрал 11 очков, а также сделал 13 подборов и 10 передач. Литовский баскетболист продлил серию дабл-даблов до 54 матчей. Этот результат стал рекордным с момента слияния НБА с Американской баскетбольной лигой (АВА) в сезоне-1976/77: ранее лучшим показателем были 53 дабл-дабла подряд от Кевина Лава.

Обладателем абсолютного рекорда является центровой Уилт Чемберлен (пик его карьеры пришелся на 1960-е годы) — 227 дабл-даблов подряд.

Дабл-дабл — это результат, при котором игрок за один матч набирает десять или более очков в двух из пяти статистических показателей: очки, подборы, передачи, перехваты и блок-шоты. Трипл-дабл обозначает набор в трех категориях.

Также Сабонис является лидером в лиге по трипл-даблам. Литовец стал пятым игроком в истории НБА, сделавшим 25 трипл-даблов за сезон: ранее это делали Оскар Робертсон, Чемберлен, Расселл Уэстбрук и Никола Йокич.

Центровой «Сакраменто» является сыном олимпийского чемпиона 1988 года, чемпиона мира и Европы в составе сборной СССР Арвидаса Сабониса. В августе 2010-го он был введен в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA), а через год стал членом Зала славы баскетбола. С 2011 года является президентом Литовской федерации баскетбола.