Роналду дисквалифицируют на два матча за удаление в матче с «Аль-Хилялем»
Португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча после удаления в матче Суперкубка страны против «Аль‑Хиляля». Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
Полуфинальный матч Суперкубка состоялся 8 апреля. «Ан-Наср» уступил со счетом 1:2. На 86-й минуте Роналду получил красную карточку за то, что ударил локтем соперника. Роналду не согласился с удалением, после чего португалец замахнулся на арбитра кулаком. Уходя с поля, нападающий демонстративно аплодировал судье.
Главный тренер «Ан-Насра» Луиш Каштру считает, что к удалению Роналду привела симуляция соперника.
По информации Asharq Al-Awsat, дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии рассмотрел этот эпизод и принял решение дисквалифицировать португальца на два матча.
Таким образом, Роналду не сыграет 19 апреля против «Аль-Фейхи» и 27 апреля с «Аль-Халиджем».
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники