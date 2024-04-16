Роналду дисквалифицируют на два матча за удаление в матче с «Аль-Хилялем»

Роналду дисквалифицируют на два матча за удаление в матче с «Аль-Хилялем»

Криштиану Роналду получил красную карточку в концовке матча за Суперкубок Саудовской Аравии после того, как ударил локтем в лицо соперника

Криштиану Роналду (Фото: Neville Hopwood / Getty Images)

Португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча после удаления в матче Суперкубка страны против «Аль‑Хиляля». Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Полуфинальный матч Суперкубка состоялся 8 апреля. «Ан-Наср» уступил со счетом 1:2. На 86-й минуте Роналду получил красную карточку за то, что ударил локтем соперника. Роналду не согласился с удалением, после чего португалец замахнулся на арбитра кулаком. Уходя с поля, нападающий демонстративно аплодировал судье.

Главный тренер «Ан-Насра» Луиш Каштру считает, что к удалению Роналду привела симуляция соперника.

По информации Asharq Al-Awsat, дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии рассмотрел этот эпизод и принял решение дисквалифицировать португальца на два матча.

Таким образом, Роналду не сыграет 19 апреля против «Аль-Фейхи» и 27 апреля с «Аль-Халиджем».