Умер призер Олимпиады по спортивной ходьбе Владимир Андреев

Андрееву было 57 лет. На Играх в Сиднее он завоевал бронзу на дистанции 20 км

Владимир Андреев (Фото: Министерство спорта Чувашии)

Бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года в спортивной ходьбе Владимир Андреев скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Минспорта Чувашии.

Причина его смерти не уточняется.

«Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Андреева в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении.

Андреев за свою спортивную карьеру становился чемпионом СССР и России, бронзовым призером чемпионата Европы, серебряным призером чемпионата мира, победителем и призером Кубков Европы и мира.

Он участвовал в трех Олимпиадах (1992, 2000, 2004), став бронзовым призером Игр в Сиднее в ходьбе на 20 км.