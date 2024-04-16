Умер призер Олимпиады по спортивной ходьбе Владимир Андреев
Бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года в спортивной ходьбе Владимир Андреев скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Минспорта Чувашии.
Причина его смерти не уточняется.
«Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Андреева в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении.
Андреев за свою спортивную карьеру становился чемпионом СССР и России, бронзовым призером чемпионата Европы, серебряным призером чемпионата мира, победителем и призером Кубков Европы и мира.
Он участвовал в трех Олимпиадах (1992, 2000, 2004), став бронзовым призером Игр в Сиднее в ходьбе на 20 км.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники