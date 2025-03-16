«Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги

Победивший в турнире в 2024 году «Ливерпуль» уступил в решающем матче со счетом 1:2. Ранее команда Арне Слота вылетела из Кубка Англии и Лиги чемпионов, но уверенно лидирует в чемпионате

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«Ньюкасл» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Ливерпуль» со счетом 2:1.

Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. У «Ньюкасла» мячи забили Дэн Берн (45-я минута) и Алекандер Исак (53). В компенсированное время у «Ливерпуля» отличился Федерико Кьеза.

«Ньюкасл» впервые завоевал трофей — ранее он доходил до финала в 1976 и 2023 годах.

Рекордсменом по числу Кубков является «Ливерпуль» (десять побед), который в предыдущий раз выиграл турнир в 2024-м.

«Ливерпуль», лидирующий в чемпионате Англии с отрывом в 12 очков, 11 марта вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Пари Сен-Жермен». Из Кубка Англии команда Арне Слота выбыла 9 февраля, сенсационно уступив аутсайдеру второй лиги «Плимуту».