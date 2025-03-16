«Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги
«Ньюкасл» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Ливерпуль» со счетом 2:1.
Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. У «Ньюкасла» мячи забили Дэн Берн (45-я минута) и Алекандер Исак (53). В компенсированное время у «Ливерпуля» отличился Федерико Кьеза.
«Ньюкасл» впервые завоевал трофей — ранее он доходил до финала в 1976 и 2023 годах.
Рекордсменом по числу Кубков является «Ливерпуль» (десять побед), который в предыдущий раз выиграл турнир в 2024-м.
«Ливерпуль», лидирующий в чемпионате Англии с отрывом в 12 очков, 11 марта вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Пари Сен-Жермен». Из Кубка Англии команда Арне Слота выбыла 9 февраля, сенсационно уступив аутсайдеру второй лиги «Плимуту».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов