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«Ливерпуль» сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера второй лиги

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв худшей команде Чемпионшипа
«Ливерпуль» уступил «Плимуту» со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти. Ранее в истории Кубка лидеры АПЛ только три раза проигрывали командам из других дивизионов
Фото: Dan Mullan / Getty Images
Фото: Dan Mullan / Getty Images

«Ливерпуль» проиграл «Плимуту» с минимальным счетом в 1/16 финала Кубка Англии и завершил выступление в турнире.

Матч в Плимуте закончился со счетом 1:0, мяч на 53-й минуте забил Райан Харди с пенальти.

«Плимут» занимает последнее, 24-е место во второй лиге (Чемпионшипе), «Ливерпуль» лидирует в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Ливерпуль» стал всего лишь четвертой командой, которая шла на первом месте в АПЛ, но выбыла из Кубка, проиграв сопернику из низшего дивизиона. Это также всего третий матч, в котором «Ливерпуль» не смог забить после назначения главным тренером Арне Слота.

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В прошлом сезоне «Ливерпуль» дошел до четвертьфинала Кубка, где проиграл «Манчестер Юнайтед».

Всего «Ливерпуль» выигрывал Кубок Англии восемь раз, в последний раз — в 2022-м.

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Футбол ФК Ливерпуль Кубок Англии по футболу
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