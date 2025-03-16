Семак отказался назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ

Перед личной встречей «Зенит» опережал «Спартак» на три очка в турнирной таблице. Семак считает, что за чемпионство в этом сезоне борются все команды из топ-6 турнирной таблицы

Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Все команды первой шестерки РПЛ могут побороться за первое место в этом сезоне, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.

На вопрос о том, считает ли он «Спартак» главным конкурентом в борьбе за золото, Семак сказал: «Почему «Спартак»? Есть целая группа команд, «Краснодар» идет на первом месте».

«Зенит» в воскресенье играет в Москве со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ.

В турнирной таблице лидирует «Краснодар» (46 очков после 21 матча), у «Зенита» перед игрой было 43 очка, у «Спартака» — 40.

В топ-6 входят московские «Локомотив» (40), «Динамо» (39) и ЦСКА (38).