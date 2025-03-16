Семак отказался назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ
Все команды первой шестерки РПЛ могут побороться за первое место в этом сезоне, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.
На вопрос о том, считает ли он «Спартак» главным конкурентом в борьбе за золото, Семак сказал: «Почему «Спартак»? Есть целая группа команд, «Краснодар» идет на первом месте».
«Зенит» в воскресенье играет в Москве со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ.
В турнирной таблице лидирует «Краснодар» (46 очков после 21 матча), у «Зенита» перед игрой было 43 очка, у «Спартака» — 40.
В топ-6 входят московские «Локомотив» (40), «Динамо» (39) и ЦСКА (38).
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