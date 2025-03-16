Загитова заявила, что больше не примет участие в Кубке «Первого канала»
Чемпионка Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова заявила, что прошедший в Челябинске Кубок «Первого канала» по фигурному катанию стал для нее последним в качестве капитана. Слова фигуристки приводит ТАСС.
Загитова была капитаном одной из соревнующихся команд во всех розыгрышах Кубка, кроме 2022 года. В этом году ее команда заняла второе место, уступив команде Анны Щербаковой. Команды Загитовой выигрывали турнир в 2021 и 2023 годах.
«К сожалению, я думаю, что это мой последний Кубок «Первого канала», так получается. Безумно рада, что получила такие эмоции», — сказала Загитова.
По ее словам, она «посчитала, что уже хватит, нужно дорогу молодым давать», и предложила в капитаны Марка Кондратюка.
Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов