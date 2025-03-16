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Загитова заявила, что больше не примет участие в Кубке «Первого канала»

Загитова: думаю, что это мой последний Кубок «Первого канала»
Алина Загитова была капитаном одной из команд на четырех Кубках «Первого канала». Она заявила, что нужно «дорогу молодым давать», и предложила вместо себя Марка Кондратюка. Команда Загитовой уступила на турнире команде Щербаковой
Алина Загитова
Алина Загитова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Чемпионка Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова заявила, что прошедший в Челябинске Кубок «Первого канала» по фигурному катанию стал для нее последним в качестве капитана. Слова фигуристки приводит ТАСС.

Загитова была капитаном одной из соревнующихся команд во всех розыгрышах Кубка, кроме 2022 года. В этом году ее команда заняла второе место, уступив команде Анны Щербаковой. Команды Загитовой выигрывали турнир в 2021 и 2023 годах.

«К сожалению, я думаю, что это мой последний Кубок «Первого канала», так получается. Безумно рада, что получила такие эмоции», — сказала Загитова.

По ее словам, она «посчитала, что уже хватит, нужно дорогу молодым давать», и предложила в капитаны Марка Кондратюка.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Алина Загитова Кубок «Первого канала» Марк Кондратюк
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