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Захарян выбыл на несколько недель из-за рецидива травмы

«Реал Сосьедад»: Захарян выбыл на несколько недель из-за рецидива травмы бедра
Полузащитник «Реал Сосьедад» получил травму на тренировке в пятницу. В этом сезоне он сыграл только четыре матча
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

Российский полузащитник Арсен Захарян из-за рецидива травмы четырехглавой мышцы бедра выбыл на несколько недель, сообщили ТАСС в пресс-службе испанского клуба «Реал Сосьедад».

Захарян в этом сезоне из-за травм провел только четыре матча, в которых записал на свой счет гол и пас.

14 марта россиянин досрочно завершил тренировку из-за повреждения.

Ранее на этой неделе у 21-летнего Захаряна возникли проблемы с визой в Великобританию, из-за которых он не смог поехать на игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы 13 марта.

Полузащитник сборной России стал игроком «Реал Сосьедад» в августе 2023 года.

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Анна Сатдинова
Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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