Захарян выбыл на несколько недель из-за рецидива травмы
Российский полузащитник Арсен Захарян из-за рецидива травмы четырехглавой мышцы бедра выбыл на несколько недель, сообщили ТАСС в пресс-службе испанского клуба «Реал Сосьедад».
Захарян в этом сезоне из-за травм провел только четыре матча, в которых записал на свой счет гол и пас.
14 марта россиянин досрочно завершил тренировку из-за повреждения.
Ранее на этой неделе у 21-летнего Захаряна возникли проблемы с визой в Великобританию, из-за которых он не смог поехать на игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы 13 марта.
Полузащитник сборной России стал игроком «Реал Сосьедад» в августе 2023 года.
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